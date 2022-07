Fórmula 1: Leclerc vence GP Áustria e reduz diferença para Verstappen

Charles Leclerc venceu pela Ferrari o Grande Prémio da Áustria este domingo, e reduziu a diferença pontual para o líder do Mundial de Fórmula 1

O piloto monegasco Leclerc concluiu as 71 voltas ao Red Bull Ring com 1,532 segundos de vantagem sobre Max Verstappen, da Red Bull Racing.

Lewis Hamilton levou o Mercedes ao último lugar do pódio, com uma diferença de 41,217 segundos do vencedor.

Foram precisas oito corridas para Charles Leclerc voltar às vitórias no Mundial de Fórmula 1 mas foi em grande estilo que o fez.

Por três vezes teve de ultrapassar Max Verstappen, detentor do título mundial, para conseguir sair do circuito de Spielberg com um triunfo.

Max Verstappen, que tinha feito a volta mais rápida nesta 11.ª etapa da época, mantém a liderança do campeonato, com 208 pontos.

Charles Leclerc subiu ao segundo lugar, com 170 pontos, seguido de Sergio Pérez, da Red Bull Racing, com 151 pontos.

À frente da tabela do Mundial de construtores mantém-se a Red Bull Rancing, com 359 pontos, com a Ferrari na segunda posição, com 303 pontos. A Mercedes está no terceiro lugar, ao ter somado 237 pontos nas 11 provas já corridas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?