Fiat 500 faz 65 anos e ''eléctrico'' está no pódio europeu

O Fiat 500 está esta semana a celebrar duas datas festivas: 65 anos sobre o lançamento do modelo original, e 15 sobre a renovação do ícone automóvel.

E nada melhor para assinalar ambas as datas do que estrear dois pequenos filmes com o oscarizado Leonardo DiCaprio como protagonista.

Líder eléctrica

Vendido em quase 40 países da Europa, América Latina, Médio Oriente e Ásia, o novo Fiat 500 ganhou novo fôlego com a versão 100% electrificada.

Segundo números da própria marca, no primeiro semestre deste ano o Fiat 500 movido a electrões foi o terceiro modelo mais vendido no Velho Continente no mercado global de veículos eléctricos.

É líder nesse segmento na Alemanha e Itália, e está no pódio em França e Espanha, como explica o director executivo da Fiat e director de marketing da Stellantis

Para Olivier François, "esta é uma prova tangível do seu sucesso e de como a Fiat considera o seu caminho para a electrificação como parte da sua missão social histórica".

Aliás, a insígnia italiana decidiu acelerar a sua estratégia de electrificação na Europa.

A partir de 2024, todos os novos modelos serão eléctricos, e, três anos mais tarde, a marca assumir-se-á como totalmente electrificada na Europa.

DiCaprio protagonista

Embaixador ecológico do novo Fiat 500, Leonardo DiCaprio é a estrela maior de duas curtas-metragens que celebram os dois aniversários do icónico compacto.

Intituladas Evergreen e The Stick, os dois anúncios realizados por Martin Werner têm a versão vocal original de La Dolce Vita de Nino Rota.

O tema de 1962, que nunca chegou a ver a luz do dia, foi redescoberta pela Fiat no catálogo da editora italiana CAM Sugar.

A colecção, com obras passadas da história do cinema, inclui o tema composto por aquele maestro para o filme Amarcord, e que é usado no Fiat 500 como alerta sonoro para peões.

