Renault 5 Diamant: pedra preciosa celebra 50 anos do citadino

Chama-se Renault 5 Diamant e é o mais recente delírio visual da marca do losango para o seu icónico modelo. E não, não haverá uma versão limitada deste citadino recriado pelo designer Pierre Gonalons.

Com efeito, esta proposta única para exposição apenas foi criada para celebrar os 50 anos do Renault 5. O visual mantém-se em tudo igual ao modelo original mas muito foi alterado, a começar pelo que está sob o capô: um motor 100% eléctrico!

Além desse "pormenor", foram incluídos detalhes de primeira classe inspirados nas artes decorativas e na joalharia de alta qualidade.

"Com o Renault 5 Diamant, quis prestar homenagem à sua estética revolucionária", destaca Pierre Gonalons. "Ao mesmo tempo, quis transferir as formas e as cores do meu universo para o mundo automóvel".

Alegre e distinto

A distinguir este Renault 5 Diamant de todos os outros está uma carroçaria mais simplificada para que suas linhas e acabamentos se se destacassem.

Os faróis e os farolins LED são agora muito mais estilizados e as jantes, embora herdadas da versão Alpine, são mais suaves e têm um sol ao centro.

O cor-de-rosa que pinta a chapa é uma combinação de três camadas, com pigmentos dourados sobre uma base rosa e cobertos com um verniz fosco.

O resultado final é uma grande variedade de efeitos que vão desde traços dourados reflectidos ao sol, até tons mais azulados em ambientes escuros.

O habitáculo foi igualmente "despido" de tudo o que era supérfluo, com Pierre Gonalons e os artesãos da Renault Design a manterem apenas alguns itens.

Os puxadores das portas, as manivelas das janelas e a alavanca da caixa de mudanças têm um toque muito parisiense, como o latão dourado e os materiais inoxidáveis.

As formas únicas do volante em mármore e fibra de carbono não o tornam menos amigável do condutor; até a chave de ignição teve um trato especial!

Eléctrico e digital

Tecnologias avançadas não faltam ao Renault 5 Diamant, a começar pelo motor totalmente electrificado.

Inclui ainda um leitor de impressão digital para destrancar as portas e, como qualquer eléctrico, tem uma alavanca de mudanças sequencial de três posições.

Três mostradores digitais redondos, que homenageiam a arte da relojoaria, dão todas as informações sobre a velocidade, a carga da bateria e a hora.

Os sistemas de navegação e de infoentretenimento são obtidos a partir de um vulgar telemóvel, que pode ser encaixado num suporte a meio do tabliê.

Os revestimentos dos bancos e dos painéis em tecido e tapeçaria foram trabalhados à mão por artesãos de famosas "casas" francesas de decoração.

Entretanto, a Renault já idealizou uma colecção de NFTs inspiradas nesta "obra de arte" para ser colocada em Setembro no mercado.

O Renault 5 Diamant será leiloado algumas semanas depois com o seu gémeo digital NFT. O dinheiro obtido será doado à Give Me 5, o novo projecto da marca para apoiar as novas gerações através da música e do desporto.

