Polestar 5 extremo: 884 cv a ''voarem'' na rampa de Goodwood

A Polestar está mesmo apostada em deixar uma marca indelével no campo dos desportivos eléctricos de alto desempenho, e essa vontade está a ser palpável no Festival de Velocidade de Goodwood.

Em aceleração total na rampa que se destaca no evento britânico está o Polestar 5, ainda com uma forte camuflagem a cobri-lo mas que não esconde a sua potência.

Afinal, são 650 kW (884 cv) de potência e 900 Nm de binário máximos, com os dois motores eléctricos a assegurarem a tracção total.

O lançamento do modelo está previsto para 2024, sendo o terceiro dos três novos "eléctricos" que a marca sino-sueca irá lançar até àquela data.

Um foguete sobre rodas

Evoluído a partir do protótipo Precept, este GT eléctrico de quatro portas é suportado por uma nova plataforma mecânica que está a ser desenvolvida por uma equipa de engenharia no Reino Unido.

Essa opção permitiu a concepção e desenvolvimento de um chassis exclusivo em alumínio soldado, para assegurar as melhores qualidades dinâmicas e oferecer uma condução desportiva excepcional.

"A plataforma combina os atributos de um veículo de produção limitada com avanços tecnológicos modernos, para criar uma tecnologia de chassis desportivo rígido e leve que se possa produzir em série", explica Jörg Brandscheid, responsável pela área de investigação e desenvolvimento.

Na Suécia, outra equipa está a desenvolver um novo grupo motopropulsor eléctrico, que "erá a nova referência da marca para os nossos automóveis de elevadas prestações", destaca Jörg Brandscheid.

Desenvolvido segundo uma arquitectura de 800 volt, esse motor irá passar mais potência às rodas traseiras. Combinado com um propulsor dianteiro, o conjunto dos dois motores está idealizado para gerar 650 kW (884 cv) e 900 Nm.

Ataque à Tesla e Porsche

A camuflagem que cobre o Polestar 5 deixa perceber as formas gerais do GT eléctrico, logo a começar pela sua silhueta muito atlética e a frente bem definida.

Visto de perfil, percebe-se uma linha de tejadilho muito estilizada, que se cruza na traseira com uma linha de cintura elevada.

São evidentes as semelhanças com o protótipo Precept mas não há muito mais informações sobre o modelo, para além de se saber que terá 3,1 metros de distância entre eixos

A construtora também não revela números para o desempenho do futuro rival do Tesla Model S e do Porsche Taycan, mas este fim-de-semana será possível vê-lo a acelerar pela rampa de Goodwood.

A acompanhá-lo estão o BST Edition 270, a edição limitada do Polestar 2 com um propósito muito mais dinâmico, e o Polestar O2, um concept roadster delirante que até tem um drone para se auto-filmar na estrada.

