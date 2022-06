Ford Pro Electric SuperVan: uma fera eléctrica de 2.000 cv

Como surpreender os "pilotos" de super carros de alto gabarito, "presos" por um sinal vermelho no centro de uma qualquer cidade?

Se estiver ao volante da radical Ford Pro Electric SuperVan, está mais do que assegurado que a carrinha apenas deixará poeira atrás de si mal o sinal verde se acenda.

Sim, a Ford Performance voltou a fazer das suas e equipou com quatro potentes motores eléctricos esta carrinha que será uma das estrelas no Festival de Velocidade de Goodwood este fim-de-semana.

São 2.000 cv de potência passados às quatro rodas, que levam este protótipo acelerar em menos de dois segundos dos zero aos 100 km/hora, e a atirar-se para os 320 km/hora de velocidade de ponta.

Criada em segredo a partir da nova Ford e-Transit Custom, com quem partilha vários elementos do chassis, a Electric SuperVan é obra dos técnicos da Ford Performance.

A austríaca Stard, especializada em veículos de competição e carros de rali electrificados também deu o seu contributo, com a estética exterior a ficar a cargo da equipa de design da Ford em Colónia, na Alemanha.

Se gosta de "queimar" pneu…

A primeira SuperVan da Ford foi revelada em 1971, com um motor em posição central retirado do Ford GT40 que venceu as 24 Horas de Le Mans, originando uma Transit Mk 1 diferente de todas outras.

A fórmula foi elevada para outro patamar na SuperVan 2, uma versão em fibra de vidro da Transit Mk. 2, montada num monocasco e com o V8 Cosworth de 590 cv do carro de competição Ford C100.

A SuperVan 3 nasceu a partir da renovação estética da Transit Mk. 3, equipada com um motor Cosworth HB de 650 cv utilizado pelos carros de Fórmula 1 da época.

As especificações motorsport desta Electric SuperVan 4 conjuga a plataforma da e-Transit Custom com uma arquitectura spaceframe em aço e com painéis de carroçaria em materiais compósitos de baixo peso.

A suspensão recebeu alterações específicas, ao adoptar um esquema de triângulo duplo nas quatro rodas, a que se soma uma gaiola de protecção interna para reforçar a sua rigidez.

Essencial foi também adaptar o sistema de travagem para suportar os desempenhos ímpares desta fera eléctrica.

O módulo feito à medida para as baterias de 50 kWh, com refrigeração líquida, está montado de maneira a optimizar a distribuição do peso e manter um centro de gravidade baixo.

A complementar do protótipo está a tecnologia SYNC4 da Ford, integrado no ecrã táctil herdado dos modelos de estrada da marca, bem como funcionalidades adicionais para controlar as suas aptidões.

As tecnologias dos modos de condução – Road, Track, Drag, Drift e Rally – e de travagem regenerativa, semelhantes às que comportam os "eléctrico" de produção corrente da Ford, também estão presentes.

E, como acontece no Ford Mustang, a Electric SuperVan tem o programa específico Tire Cleaning Mode para quem gosta de "queimar" pneus.

O sistema trava as rodas de um eixo para "queimar" os pneus do outro, para aquecê-los se a carrinha estiver para entrar numa corrida ou apenas para puro exibicionismo.

Estética reflecte potência

Sendo um modelo de demonstração, foi dada total liberdade criativa à equipa de design da Ford para criar um visual radical e reflectir o seu poder de desempenho.

O estilo musculado é reforçado pelos guarda-lamas ousados e pela enorme entrada de ar sob o pára-choques dianteiro, a terminar nas laterais ao estilo do spoiler de um Fórmula 1.

As saias laterais muito agressivas, e a pintura exclusiva, contribuem para uma expressão estética fantástica.

E, se a carrinha tiver de ser usada para transportar mercadorias, que é a função original do modelo de base, saiba que a porta lateral deslizante e o espaço de carga atrás do posto de condução são mantidos.

É atrás que a Electric SuperVan revela toda a sua agressividade, marcada pelo tremendo difusor e o spoiler no tejadilho, numa reinterpretação estética que não deixa ninguém indiferente.

O interior é em tudo igual à e-Transit de estrada, realçando a importância da conectividade a bordo ao apresentar os dados de condução nos ecrãs que albergam o painel de instrumentos e o sistema multimédia.

Um conjunto de câmaras a bordo permite ao público de todo o mundo "mergulhar" directamente na acção durante as impressionantes presenças em pista da SuperVan.

Tal como na Ford e-Transit, o condutor pode reproduzir as imagens captadas pelas câmaras no ecrã táctil do habitáculo, e alternar entre as mesmas de forma a posicionar o veículo.

O francês Romain Dumas, vencedor nas 24 Horas de Le Mans e no Pikes Peak, que também acontece este fim-de-semana, é o piloto que irá acelerar na rampa de dois quilómetros do Festival de Velocidade de Goodwood.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?