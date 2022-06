Fórmula 1: Verstappen vence GP do Canadá e reforça liderança

Carlos Sainz ainda deu luta a Max Verstappen nas últimas 15 voltas do Grande Prémio de Fórmula mas o holandês mostrou-se intratável.

O piloto da Red Bull Racing venceu este domingo a nona prova do Mundial sem cometer qualquer erro no circuito Gilles Villeneuve.

Foi o sexto triunfo da época de Verstappen, com 0,993 segundos de vantagem sobre Carlos Sainz, da Ferrari.

Lewis Hamilton, pela Mercedes, ocupou o lugar mais baixo do pódio, a 7,006 segundos do vencedor, logo seguido pelo colega de equipa George Russell.

Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma corrida de trás para a frente, ao sair em 19º lugar da grelha de partida, para chegar ao final na quinta posição.

A tabela classificativa tem Max Verstappen na liderança, com 175 pontos, seguido do companheiro de equipa Sergio Pérez, com 129 pontos.

Segue-se Charles Leclerc, com 126 pontos, com George Russell a ter 111, e Carlos Sainz 102, com Lewis Hamilton no sexto lugar, com 77 pontos.

A décima etapa do Mundial de F1 acontece no fim de semana de 1 a 3 de Julho, com o GP Grã-Bretanha.

