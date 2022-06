Novo Polestar 5 acelera em Goodwood

O Festival de Velocidade de Goodwood foi o cenário escolhido para apresentar, a 23 de Junho, o novo Polestar 5, o protótipo do GT eléctrico de quatro portas da marca sino-sueca.

Ao seu lado estará, em estreia mundial, a diabólica "besta" Polestar 2 BST Edition 270, variante de alto desempenho do coupé numa edição limitada a 270 exemplares.

"Goodwood é o nosso local predilecto para mostrar os nossos automóveis num ambiente entusiasta", refere Thomas Ingenlath, director executivo da insígnia.

"A nossa equipa de investigação e desenvolvimento do Reino Unido está a trabalhar de forma fantástica no automóvel e é com orgulho que exibimos o resultado deste trabalho nesta fase inicial".

O Polestar Precept, concept car que está na origem do Polestar 5, também estará em plano de destaque, assim como o roadster eléctrico da marca, também ainda como protótipo.

A gama Polestar 2 também estará em plano de evidência, apoiado pela estreia mundial do Polestar 2 BST Edition 270, variante de alto desempenho do coupé numa edição limitada a 270 exemplares.

Não é a primeira vez que o construtor acelera as suas propostas na rampa de Goodwood: em 2018 revelou o protótipo do Polestar 1, para três anos mais tarde exibir o Experimental Polestar 2.

Em linha com o desenvolvimento em curso do Polestar 5, está já nas redes sociais mais um episódio da série documental Precept: From Concept to Car, onde é revelado o processo de criação do interior do modelo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?