Bentley Continental GT mais radical: nova série S focada no desempenho

O prometido é devido: a Bentley revelou esta segunda-feira mais uma evolução dos seus topos de gama, a ganharem novos predicados para uma maior imponência na estrada.

A nova série S dos Continental GT e GTC mantém os mesmos blocos motrizes V8 biturbo de 4.0 litros já conhecidos nas versões convencionais.

A potência nivelada a 550 cv e o binário a 770 Nm levam o coupé e o "irmão" descapotável em quatro segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 318 km/hora.

Para um comportamento a alta velocidade, ganhou barras estabilizadoras activas que geram até 1.300 Nm em apenas três décimas de segundo.

O sistema Dynamic Ride neutraliza quase de imediato a inclinação da carroçaria nas curvas, fazendo com que o coupé e o descapotável virem numa posição quase plana.

O motor também ganhou mais alma, com a instalação de série de um novo sistema de escape desportivo para amplificar a banda sonora.

Impacto visual assegurado

Significa assim que as diferenças estão mesmo viradas para o lado mais aguerrido da condução, sem esquecer o impacto visual marcado por novos elementos estéticos.

Os novos Bentley Continental GT e GTC S são reconhecíveis pelos faróis e os farolins escurecidos, e pela grelha do radiador pintada em preto brilhante.

O mesmo tom é visível nas quatro ponteiras de escape, nas soleiras das portas e em todos os elementos externos que antes eram cromados.

As excepções estão no símbolo alado da Bentley e nas letras da marca, que continuam a ser prateados, e num discreto logótipo ‘S’, com fundo em preto, nos guarda-lamas dianteiros desta nova linha.

As novas jantes em liga leve de 22 polegadas, com cinco raios em forma de Y, podem ser em preto brilhante ou em Pale Brodgar acetinado, com as pinças de travão a vermelho a fazerem um perfeito contraste.

O interior é requintado como se quer num desportivo de excepção, com uma nova fibra batizada como Dinamica a forrar o volante, os bancos e o manípulo da caixa automática de oito relações.

Já as portas, os apoios laterais dos bancos, a consola central e o tabliê ganham revestimentos em pele tradicional em vermelho.

Tecnologias de ponta

Como não poderia deixar de ser, um vasto conjunto de tecnologias de ponta equipam a nova série S do Bentley Continental GT e GTC.

Além do sistema Dynamic Ride, está ainda equipado com um pacote de funcionalidades que a insígnia britânica apelida de City Specification (Especificação da Cidade).

Concebido para apoiar a condução urbana, inclui uma câmara de visão superior com cobertura a 360°, além de vários sistemas que alertam para os obstáculos nas manobras de marcha à ré ou em zonas apertadas.

É ainda possível optar pela Touring Specification (Especificação Touring), que compreende uma câmara de visão nocturna, controlo de velocidade adaptativo, e assistência de manutenção na faixa de rodagem.

O supre desportivo de luxo dispõe do seu próprio ponto de acesso wi-fi com Apple CarPlay, e permite o carregamento de telemóveis com e sem fios.

Uma série de serviços de telecomunicação podem ser acedidos através da aplicação My Bentley para telemóvel, para localizar e "contactar" o automóvel onde quer que ele esteja estacionado.

O Bentley Continental GT S, nas vertentes coupé e descapotável, já estão disponíveis para encomenda no nosso país, mas o preço apenas é divulgado por consulta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?