Não foi barato: Ken Block vende Porsche 911 SC Safari todo artilhado

Houve um felizardo este fim-de-semana que pagou uma pequena fortuna para sentir as mesmas emoções que Ken Block teve ao volante deste Porsche 911 SC Safari.

O bólide com que o piloto americano correu o East Africa Safari Classic Rally em Fevereiro passado atingiu os 282 mil euros no leilão que a britânica Collecting Cars levou a efeito

E, para tornar tudo muito mais real, o desportivo alemão ainda tem impregnado na chapa e no interior as lamas e as areias do deserto africano.

A história começa com o desejo que Ken Block tinha em competir com um Porsche 911, pouco depois da sua saída da Ford.

Para levar avante o projecto, recorreu à Tuthill Porsche para prepará-lo da melhor maneira possível para suportar a violência daquele rali.

Embora seja um 911 SC original, foi totalmente desmontado para executar uma série de reforços na sua estrutura.

Foram mais de 350 horas à volta do carro, com os técnicos da Tuthill Porsche a instalarem um revestimento duplo e montagens bem mais afinadas para os amortecedores.

A parte inferior da carroçaria também viu a sua protecção receber um reforço suplementar, com duas barras estabilizadoras.

O conjunto ganhou ainda jantes Braid em liga leve de 15 polegadas e pneus de rali Dunlop Direzza 86RW 205/65.

Também o habitáculo sofreu uma transformação radical, com a montagem de uma gaiola de proteção soldada, cintos de segurança de competição, extintores de incêndio, e pára-brisas aquecido, entre outros elementos.

Mantido foi o bloco atmosférico de 3.0 litros original, embora tenha tinha reconstruído para suportar um eixo de comando da árvore de cames específico para ralis.

E tudo para o motor debitar mais de 280 cv, através de uma transmissão manual feita sob medida diferencial de deslizamento limitado.

Quanto à suspensão, possui amortecedores ajustáveis EXE-TC de cinco vias e braços traseiros reforçados.

Ken Block acelerou o Porsche 911 SC Safari entre 10 e 18 de Fevereiro, tendo Alex Gelsomino como copiloto.

O carro, que está homologado para circular em estradas públicas, foi vendido no domingo pela Collecting Cars nas mesmas condições em que terminou o rali.

O novo proprietário vai ter uma dura tarefa pela frente para reparar várias partes da chapa e dar-lhe um banho merecido para tirar toda a lama que acumulou durante a prova.

