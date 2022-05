Mais raça: Nissan Micra Kiiro já chegou; saiba quanto custa

Depois do Juke, é agora o Nissan Micra a receber o "tratamento" Kiiro, personalizado na cor exterior Gunmetal Grey combinada com detalhes em amarelo, em relação directa com o que significa aquele nome em japonês.

A estética geral é reforçada com vidros traseiros escurecidos, faróis de nevoeiro e jantes em liga leve CarbonLook de 17 polegadas, com o logótipo Kiiro a destacar-se no pilar C, que tem um novo padrão.

A edição especial mantém o bloco a gasolina de 1.0 litros IG-T de 92 cv e 144 Nm, alinhado com uma transmissão manual de cinco velocidades.

O motor beneficia de várias evoluções técnicas para um melhor processo de combustão e redução do peso da unidade, com efeitos directos na maior economia de combustível e emissões poluentes mais baixas.

O fluxo do líquido de refrigeração é optimizado com duas passagens na cabeça do motor, para maximizar a dissipação de energia, de maneira a melhorar a dissipação do calor e a combustão da gasolina.

Os cilindros são fundidos directamente no bloco, tecnologia inicialmente desenvolvida para o Nissan GT-R, reduzindo a fricção nas paredes do cilindro.

Limitado apenas a 100 unidades no nosso país, o Nissan Micra Kiiro é proposto por 20.255 euros.

