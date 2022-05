Nissan Juke Hybrid Rally Tribute: adrenalina para aventureiros

O novo Nissan Juke Hybrid ainda nem sequer chegou aos concessionários europeus mas já há uma edição especial dedicada aos mais aventureiros.

Chama-se Rally Tribute e, como o próprio nome indica, é uma edição especial para celebrar a vitória da insígnia japonesa no Rally East African Safari em 1971.

Claro que a mecânica deste crossover nada tem a ver com a do "clássico" Datsun 240 Z que venceu a prova; afinal, trata-se do mesmo sistema motriz que equipa o Juke Hybrid de produção.

Trata-se de um motor a gasolina de 1.6 litros de 94 cv e 148 Nm, associado a um motor eléctrico de 36 kW (49 cv) e 205 Nm.

O segundo propulsor eléctrico, que funciona como um gerador de alta tensão, adiciona mais 15 kW (20 cv), sendo alimentado por uma bateria refrigerada a água de 1,2 kWh.

Apesar de toda a agressividade do seu visual, os consumos rondarão os 5,2 litros /100 km em ciclo combinado, de acordo com o anunciado pela marca.

Ao conjunto mecânico está acoplada uma caixa automática de velocidades sem embraiagem para reduzir o atrito, com os arranques do crossover a fazerem-se sempre em modo 100% eléctrico.

Decoração a preceito

É a estética exterior que mais distingue este Juke Hybrid Rally Tribute, com as cavas das rodas mais largas para acomodar pneus off-road 265/70 R16 personalizados.

Os faróis adicionais montados sobre o capô e o tejadilho replicam os que o Datsun 240 Z usou no East African Safari Rally há cinco décadas.

Nem sequer faltam na chapa pintada a vermelho o número 11, nem os logótipos vintage dos patrocinadores daquela época.

Na parte inferior da carroçaria foram instaladas placas reforçadas para maior protecção dos elementos mecânicos e a suspensão de longo curso está afinada para as saídas fora de estrada.

O habitáculo é marcado por uma gaiola tubular de segurança e pelo cintos de segurança com quatro pontos de fixação, enquanto os bancos traseiros foram removidos para ganhar espaço para as rodas sobressalentes.

Outras modificações no interior incluem um extintor de incêndio, um sistema áudio para facilitar a comunicação entre piloto e copiloto, e um volante desportivo revestido a Alcantara, assim como um travão de mão hidráulico.

Falta agora saber se esta edição especial está prevista chegar ao nosso país, e por que valores.

A título de curiosidade, a vitória do lendário Datsun 240 Z no East African Safari Rally foi conquistada pelo pilto Edgar Herrmann e pelo navegador Hans Schüller.

O seu bloco de 2.4 litros e seis cilindros em linha debitava 210 cv, com a potência a ser encaminhada para as rodas traseiras.

O desportivo foi recuperado e restaurado em 2013, fazendo parte, desde então, do museu da Nissan em Zama, no Japão.

