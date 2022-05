Ford Ranger Raptor já abriu encomendas; saiba quanto custa

A produção só arranca em Julho mas já é possível pré-encomendar a nova Ford Ranger Raptor no nosso país com um preço de partida de 81.825 euros.

Recheada de tecnologias, a segunda geração da pickup preparada pela Ford Performance tem novas capacidades que realçam a sua potência robustez.

Sob o capô está o novo bloco V6 biturbo EcoBoost de 3.0 litros, capaz de desenvolver 288 cv e 491 Nm; só em 2023 chegará a variante V6 a gasóleo.

Garantida está uma resposta imediata do motor ao acelerador, graças a um sistema anti-inércia de competição semelhante ao que equipa os Ford GT e ST.

A ele está acoplado a uma transmissão automática de dez velocidades e a um sistema de escape activo controlado por via electrónica.

São quatro os modos seleccionáveis para amplificar o som do motor – Quiet, Normal, Sport e Baja – através de um botão no volante. Especialmente seleccionado para o off-road, o ruído emitido no modo Baja está quase ao nível de um escape livre.

Em estreia na Raptor está a tracção integral permanente através de uma nova caixa de transferência de duas velocidades de "altas" e "baixas".

Combinada com diferenciais de bloqueamento dianteiro e traseiro, permite a selecção de sete modos de condução. Para a estrada são propostos os modos Normal, Sport e Slippery, enquanto para o off-road dispõe das funções Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts e Baja.

Soma-se o Trail Control, que não é mais do que um cruise control disponível até aos 32 km/hora, para o condutor estar atento a manobras mais complexas.

Para tirar o melhor proveito, a Ford Ranger Raptor dispõe de amortecedores Fox Live Valve de 2,5 polegadas desenvolvidos pela Ford Performance.

Além de absorver quaisquer irregularidades, garante o máximo controlo do chassis e da carroçaria dentro e fora de estrada.

O interior reflecte a robustez da Ford Ranger Raptor mas com uns toques premium específicos. Os bancos desportivos à frente e atrás têm acabamentos em pele, e o volante aquecido dispõe de patilhas para engrenar ainda mais depressa as velocidades.

O equipamento tecnológico é confiado a um painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas, e a um ecrã táctil multimédia vertical de 12 polegadas.

Está equipado com o sistema de infoentretenimentos SYNC 4A de nova geração, e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Com a abertura das pré-encomendas, também já é possível personalizar a Ranger Raptor no configurador online da Ford.

Para além do leque alargado de cores para a carroçaria, pode-se optar por funcionalidades como os pacotes Raptor Exterior Dress-Up e Splash Decal.

Barras de carga funcionais e coberturas da caixa de carga, do tipo rolo, também podem ser seleccionadas.

