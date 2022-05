Chega em Junho: Kia Niro mais atrevido e sustentável

Híbrido, eléctrico ou hibrído plug-in? São estes os sistemas motrizes que equipam a nova geração do Kia Niro, com chegada prevista ao nosso país já no próximo mês.

Maior e tecnologicamente mais evoluído do que o seu antecessor, na sua base está a terceira geração da plataforma K.

Desenvolvida pela insígnia sul-coreana, a sua arquitectura foi adaptada e aperfeiçoada para oferecer maiores níveis de flexibilidade, desempenho e segurança.

Além de possibilitar as três configurações de motorização electrificadas, foi concebida para oferecer um amplo espaço interior e excelente capacidade de bagagem.

Visual mais arrojado

O visual mais pessoal do Kia Niro distingue-o sobremaneira da geração anterior, embora a marca coreana, em termos estéticos, não tenha sido tão ousada como no eléctrico Kia EV6 ou mesmo no Kia Sportage.

Mesmo assim, destacam-se os arranjos dos faróis numa dianteira muito evoluída, com os farolins e a asa traseira superior a dar-lhe um toque mais desportivo.

O que chama mesmo a atenção é a possibilidade de a área imediatamente atrás do pilar C ser pintada em cor de laranja, cinzento ou preto, em perfeito contraste com a pintura principal da carroçaria

As proporções também mudaram, com o crossover a crescer sete centímetros para chegar aos 4,42 metros de comprimento, embora a distância entre eixos só tenha aumentado dois centímetros, para os 2,72 metros.

Todavia, o desenho mais rebaixado dos encostos dos bancos dianteiros permite aos ocupantes dos bancos traseiros ganharem bastante mais espaço para as pernas.

Abertas as portas, atenta-se no painel de instrumentos e no ecrã táctil de infoentretenimento, com ambos a chegarem às 10,25 polegadas, que podem ser complementados com o visor head-up no pára-brisas.

Em linha com a tendência actual, os revestimentos interiores contam com compostos reciclados mas a aparência geral dos acabamentos é de qualidade.

Sendo um modelo dirigido às famílias, é importante assinalar a capacidade da bagageira que, na versão 100% eléctrica chega aos 475 litros, a que se somam mais 20 litros à frente parra guardar os cabos de carregamento.

Já a capacidade do porta-bagagens na variante 100% híbrida chega aos 451 litros, caindo para os 348 litros na versão híbrida plug-in.

Opções só electrificadas

Em termos dinâmicos, o Kia Niro beneficia de melhorias na suspensão e na direcção, assim como de uma maior rigidez da estrutura ao usar aço de alta resistência e de um melhor isolamento acústico.

Quanto à parte mecânica, a maior alteração passa pelo desaparecimento da variante 100% eléctrica equipada com a bateria de 39 kWh.

A única opção passa a ser a de 64,8 kWh, a alimentar um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 255 Nm, para uma autonomia até 460 quilómetros.

Para esta distância contribui um consumo médio em redor dos 16 kWh/100 km, com a velocidade máxima a chegar apenas aos 167 km/hora mas com os zero a 100 km/hora a fazerem-se em 7,8 segundos.

Através de um carregador rápido até 85 kW em corrente contínua, é possível recarregar a bateria de dez a 80% em 43 minutos, demorando menos de sete horas em corrente alternada com um carregador de 11 kW.

As variantes 100% híbrida e híbrida plug-in partilham o mesmo bloco a gasolina GDi de 1.6 litros e quatro cilindros de 105 cv e 147 Nm; a diferença está mesmo no motor eléctrico que a ele está acoplado.

O Kia Niro HEV tem um propulsor eléctrico de 32 kW (44 cv) e 170 Nm, associado a uma bateria de 1,32 kWh, para uma potência máxima combinada de 141 cv.

Quanto à versão PHEV, conta com um motor eléctrico de 62 kW (84 cv) e 203 Nm, chegando aos 183 cv de potência máxima combinada.

A bateria foi actualizada de 8,9 para 11,1 kWh, passando a ter uma autonomia em modo 100% eléctrico até 65 quilómetros.

Ambas as propostas contam com uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, que se distingue por não possuir marcha atrás, com esta função a ser feita pelo motor eléctrico.

Mais leve em 2,3 quilos, contribui para uma ligeira redução nos consumos e nas emissões de dióxido de carbono, além de oferecer passagens de caixa mais suaves e melhores prestações.

Esta versão estreia um aquecedor de alta voltagem com uma potência de 5,5 kWh e um coeficiente de temperatura positivo.

Proposto como opção, esse elemento permite dilatar a condução em modo eléctrico durante mais tempo face a temperaturas exteriores mais baixas.

Ainda sem preços definidos para cada uma das versões, os primeiros exemplares do Kia Niro começam a chegar em Junho ao nosso país.

