Honda ZR-V: novo 'crossover' híbrido chega à Europa em 2023

Chama-se ZR-V e vai alargar a gama de SUVs da Honda no próximo ano, já reforçada pelo novo crossover híbrido HR-V.

Aliás, as semelhanças entre ambos os modelos são mais do que óbvias ou não fosse esta a proposta vendida nos Estados Unidos sob a mesma designação… mas com umas dimensões bem mais generosas.

O que não é novidade é a motorização que irá equipá-lo: será o mesmo sistema híbrido e:HEV que constitui a oferta actual da insígnia japonesa.

Não foram ainda desveladas as principais características deste ZR-V, sabendo-se apenas que será construído sobre a mesma plataforma do novíssimo Honda Civic, que também só será híbrido.

Fica, assim, por saber se a alimentá-lo estará o mesmo bloco de 2.0 litros do ciclo Atkinson que equipa a berlina, aliado a dois motores eléctricos, para uma potência e binário combinados de 184 cv e 315 Nm.

Outra hipótese será o motor de 1.5 litros VTEC, também de ciclo Atkinson, do Honda HR-V, aliado a dois propulsores eléctricos, com 131 cv e 253 Nm.

Todavia, esta possibilidade será menos provável, já que equipara os dois crossovers diferenciando-os apenas pelo design e pelo equipamento a bordo.

Não deverá ser longa a espera para mais informações deste modelo que chegará ao mercado europeu no próximo ano.

