Classe T: todos os preços do monovolume 'premium' da Mercedes

Estão abertas as encomendas para o novo Mercedes Classe T nas motorizações a gasolina e gasóleo, e com dois níveis de equipamento.

As primeiras unidades da versão cinco lugares chegam em Julho aos concessionários, com a entrada na gama a fazer a partir dos 27.179 euros.

Mais tarde chegará a variante longa do monovolume, com capacidade para sete pessoas.

Versátil e espaçoso

Versatilidade, grande espaço a bordo e elevado nível de equipamento marcam o novo Mercedes Classe T.

Os materiais seleccionados reflectem o carácter premium do monovolume, com o apoio de braço central revestido em pele sintética Artico preta, e os apoios de braços e painéis centrais das portas em Neotex.

Todas as versões têm um elemento de adorno com acabamento preto de alto brilho no painel de instrumentos.

De série fazem parte o sistema multimédia MBUX com ecrã táctil de sete polegadas e integração de telemóvel.

Volante multifunções com botões Touch Control, ar condicionado e keyless start também são de série, assim como vários sistemas de assistência à condução.

Arranque em subida, manutenção na faixa de rodagem, alerta de ângulo morto e de atenção e limite de velocidade activo são alguns dos assistentes disponíveis.

Opcionais são o assistente activo de estacionamento com Parktronic e câmara de marcha atrás.

Em combinação com o acoplamento de reboque, está ainda o assistente de estabilidade de reboque.

Duas linhas de equipamento

São dois os níveis de equipamento propostos para ambas as motorizações do Mercedes Classe T.

O interior da linha Style compreende o revestimento dos bancos em pele sintética Artico preta e microfibra Microcut, com costuras duplas

As portas e a consola central dispõem de elementos com acabamento em preto de alto brilho ou, opcionalmente, em amarelo limonite mate.

Somam-se ainda vários detalhes cromados nas saídas de ar, altifalantes e puxadores das portas.

Entre os elementos adicionais, estão incluídas a iluminação ambiente e as mesas dobráveis nas costas dos bancos dianteiros.

Ao nível de elementos exteriores, destacam-se as jantes em liga leve de cinco raios com 16 polegadas e os vidros traseiros escurecidos.

São opcionais os faróis LED de alto desempenho e os farolins parcialmente em LED, que são de série para o nível Progressive.

Este nível de equipamento dá mais ênfase ao luxo, com a parte de cima do painel de instrumentos revestida em Neotex com pespontos contrastantes.

Os bancos são totalmente em pele sintética preta Artico, com costuras brancas e elementos decorativos em prata mate na consola central e nas portas.

As portas deslizantes têm as janelas escurecidas e com abertura eléctrica.

A distinção exterior é reflectida nos acabamentos cromados da porta da bagageira e nas jantes em liga leve de dez raios com 16 polegadas.

Gasolina ou diesel?

O Mercedes Classe T conta com uma motorização a gasóleo de 1.5 litros e quatro cilindros na versão T 180d de 116 cv e 270 Nm.

Nas acelerações é accionada uma função que eleva a potência até aos 121 cv e o binário até aos 295 Nm.

Os consumos situam-se entre 5,5 e 5,9 litros por cada 100 quilómetros, e as emissões de dióxido de carbono rondam os 144 a 154 g/km.

As acelerações até aos 100 km/hora fazem-se em 13,2 segundos com a velocidade máxima a atingir os 177 km/hora.

As variantes a gasolina T 160, de 102 cv e 200 Nm, e T 180, de 131 cv e 240 Nm, são alimentadas por um bloco de 1.3 litros com quatro cilindros.

Em termos de prestações, o T 160 atinge os 168 km/hora e demora 14,7 segundos a cumprir os zero a 100 km/hora. O T 180, por seu lado, chega aos 184 km/hora, bastando-lhe 12,9 segundos para atingir os 100 km/hora.

Todos os motores, com função Eco start & stop, estão associados a uma caixa manual de seis velocidades. A variante diesel e a versãpo a gasolina mais potente contam ainda, em opção, com uma transmissão DCT de dupla embraiagem com sete velocidades.

A este Classe T com motores térmicos seguir-se-á a variante EQT 100% eléctrica, que está ainda em fase de desenvolvimento.

O menu principal do sistema de entretenimento MBUX vai incluir um menu EQ para acesso a todos os ecrãs e configurações eléctricas específicas do veículo.

Versão Potência / Binário Preço Classe T 160 (cx. manual) 102 cv / 200 Nm a partir de 27.179 euros Classe T 180 (cx. manual) 131 cv / 240 Nm a partir de 28.129 euros Classe T 180 (cx. automática) 131 cv / 240 Nm a partir de 30.712 euros Classe T 180d (cx. manual) 116 cv / 270 Nm a partir de 33.026 euros Classe T 180d (cx. automática) 116 cv / 270 Nm a partir de 35.325 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?