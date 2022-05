Só chega em 2023: conheça a nova Ford e-Transit Custom 100% eléctrica

Só chega ao mercado em meados do próximo ano mas a Ford Pro já avançou com detalhes sobre a novíssima e-Transit Custom 100% eléctrica.

Com esta variante profissional, a marca americana quer estabelecer um novo padrão de referência no segmento europeu dos furgões até uma tonelada.

O visual é agora muito mais moderno e "amigável" graças aos novos e afilados faróis LED, a adoptarem uma nova assinatura luminosa em forma de X.

A uni-los está uma faixa de luz que percorre toda a parte superior da nova grelha com um padrão prateado em favo de mel. A traseira é marcada pelos farolins LED verticais e ligeiramente escurecidos.

Em segredo, nesta primeira fase, ficam as imagens do habitáculo e do compartimento de carga.

A suportar a E-Transit Custom estará um pacote completo de software, e soluções de carregamento, serviços e financiamento.

Essa oferta, de acordo com a Ford Pro, será feita através de uma plataforma abrangente para aumentar o tempo de operação e reduzir custos operacionais.

Entre as funcionalidades desenvolvidas está a tecnologia ProPower Onboard, para fornecer energia para ferramentas, luzes e dispositivos no terreno.

Também não há dados sobre o sistema motriz do furgão, assim como a capacidade da bateria. A Ford Pro adianta, no entanto, que a autonomia está apontada para os 380 quilómetros, e o furgão terá total capacidade de reboque.

No início deste ano, a Ford anunciou que, até 2024, mais quatro novos veículos 100% eléctricos irão juntar-se à E-Transit de duas toneladas.

Todas as variantes da Transit Custom serão construídas pela Ford Otosan, nas instalações turcas de Kocaeli.

A e-Transit Custom entrará em produção na segunda metade de 2023, estando marcada para Setembro a divulgação de mais detalhes do furgão eléctrico.

