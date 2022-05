Fórmula 1: AlphaTauri estreia monolugar especial no GP de Miami

O primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 em Miami acontece já este fim-de-semana, e a distinguir a estreia está um modelo único decorado a preceito.

A escuderia AlphaTauri e o visionário Remote, nome de "guerra" do artista Jay Bellicchi, do colectivo ArtPlug, juntaram-se para um projecto especial.

O desafio em questão? Aplicar um desenho exclusivo a grafite num dos monolugares da equipa. A palete de cores da colecção Primavera/Verão da AlphaTauri foi traduzida em desenhos técnicos e situações de humor da insígnia de moda.

O colorido showcar estará em exibição no Red Bull Energy Station, projectado e construído especialmente para a prova, e Pierre Gasly e Yuki Tsunoda já se encontraram com Remote para darem uma primeira vista de olhos ao monolugar.

O mesmo design de grafite estará nos encostos de cabeça dos dois AT03 que irão correr no circuito de Miami, e o capacete do piloto japonês terá uma decoração especial.

Ambos os pilotos também testaram as suas habilidades na pintura de dois capacetes, para depois serem leiloados no domingo. As receitas obtidas irão reverter para a Wings for Life Foundation para as suas iniciativas de solidariedade.

Ambos os capacetes serão digitalizados como NFT e vendidos numa página dedicada para o efeito. Até ao final da temporada, o comprador poderá resgatar a sua NFT para receber em troca o capacete e as luvas com que cada piloto correu em Miami.

