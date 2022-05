Fuso Canter com ADN português já está nos concessionários

Estão já a chegar aos concessionários nacionais os primeiros exemplares da nona geração da Mitsubishi Fuso Canter.

A gama, composta por 60 variantes, diferencia-se pelas novidades estéticas e pelas motorizações, sem esquecer o seu desempenho e conforto.

A nova geração da Fuso Canter, que celebra 50 anos de comercialização ininterrupta no nosso país, representa um marco importante para a marca.

A produção europeia é assegurada em exclusivo pela Mitsubishi Fuso Truck Europe, localizada em Tramagal, de onde é exportada para 30 países.

Revisão profunda

Em termos estéticos, a Fuso Canter foi alvo de uma profunda revisão na cabine – Standard, Comfort e Dupla –, desenhada segundo a linguagem Black Belt.

Nessa filosofia estilística estão novos grupos ópticos mais expressivos, com as luzes diurnas em LED, e a grelha com padrão hexagonal.

Os pára-choques mantêm o visual tripartido, com os extremos em plástico negro a envolverem os faróis de nevoeiro.

A percepção de qualidade foi reforçada, conforme adianta o fabricante, com a introdução de melhorias na insonorização e de conforto a bordo.

O condutor fica agora numa posição mais elevada, em frente a um tabliê de montagem mais robusta.

Nele destacam-se o painel de instrumentos analógico e os comandos de mais fácil leitura e acesso, sem esquecer espaços de arrumação mais ergonómicos.

A alavanca das mudanças integrada no tabliê aumenta a funcionalidade e o espaço na cabina.

A largura da cabine da Canter acomoda três pessoas, sendo possível optar pela cabine standard, com 1,7 metros, ou pela cabine larga com dois metros.

Já a versão de cabine dupla está concebida para transportar até sete pessoas, incluindo o condutor.

Comuns a toda a gama são as novas funcionalidades de segurança de série, como o sistema start & stop, ESP, e ABS com EBD.

Nas versões pesadas, estão ainda disponíveis o sistema de travagem automática e o alerta de desvio de faixa.

Cinco pesos brutos

A Fuso Canter é equipada com blocos turbodiesel de 3.0 litros, com potências e binários de 130 cv/350Nm, 150 cv/400Nm e 175cv/430Nm.

Disponível com cinco pesos brutos, de 3,5 a 8,55 toneladas, é proposta com transmissões manual ou automática Duonic, e tracção às duas ou quatro rodas.

A transmissão automática, "transportada" da geração anterior, baseia-se numa caixa manual de seis velocidades com dois discos de embraiagem húmidos hidráulicos.

O sistema de controlo electrónico permite passagens de caixa mais rápidas e suaves, e sem interrupção do fluxo de potência.

Esta solução conta com um modo Eco para poupar combustível, e um modo manual para situações em que seja necessária a intervenção do condutor.

Uma das versões exclusivas da gama consiste na versão com tracção integral na variante de cabine simples ou dupla com peso bruto de 6,5 toneladas.

Com um ângulo de ataque de 35° e de saída 25°, e com diferencial traseiro autoblocante, esta versão supera inclinações até 60%.

Série especial para Portugal

A marcar os 50 anos de comercialização no nosso país, a Mitsubishi criou uma série especial em todas as versões da gama para o nosso mercado.

A edição comemorativa é caracterizada pela pintura Silver Grey e os bancos em napa preta, com os logótipos próprios a celebrar a data.

Inicialmente fabricada no Japão, a produção europeia da Canter foi transferida, em 1980, para as instalações da antiga Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal.

Desde 1996 que saíram mais de 240 mil unidades das linhas de montagem da Mitsubishi Fuso Truck Europe, a uma cadência anual de 10 mil viaturas.

Em Portugal foram matriculadas mais de 80 mil unidades desde o seu lançamento em 1972.

E ainda é possível cruzar na estrada com unidades com 30 a 40 anos, a confirmar a sua robustez e fiabilidade.

Embora estjam a chegar aos concessionários, não foram indicados preços para cada uma das variantes nem dados da variante eléctrica eCanter.

