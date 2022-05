LaFerrari Aperta pode ultrapassar 5 milhões de euros em leilão

Qualquer Ferrari é, já por si, uma peça de exclusividade mas essa ideia ganha logo outra dimensão quando um raro LaFerrari Aperta de 2017 vai a leilão.

Um exemplar dos 210 híbridos construídos está para venda no portal Bring a Trailer, com toda a documentação e revisões em dia, e a estimativa ronda os 5 milhões de euros.

No hodómetro estão cravados apenas 259 quilómetros, o que significa que o super desportivo está praticamente novo.

Pintado num exuberante Rosso Corsa, este LaFerrari Aperta tem a estrutura do pára-brisas em fibra de carbono e um painel específico para o tejadilho.

A beneficiá-lo está ainda um revestimento especial da pintura e as jantes forjadas em liga leve de aperto central, de 19 polegadas à frente e 20 atrás, com pneus Pirelli P Zero.

O interior é marcado por bancos de competição estofados em pele preta e Alcantara com pespontos a vermelho, sem esquecer vários elementos do interior revestidos a fibra de carbono.

O adesivo colado na janela indica que o super desportivo tinha um preço de venda de 2,2 milhões de euros, já incluindo os mais de 100 mil euros em extras que possui.

Montado atrás está o bloco V12 de 6.3 litros com 800 cv e 700 Nm, a que se juntam mais 120 kW (163 cv) e 200 Nm do motor eléctrico.

Os 963 cv e 900 Nm combinados são passados às rodas traseiras através de um caixa automática sequencial de sete relações com diferencial autoblocante.

Com tal força motriz, bastam-lhe três segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, e sete segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade de ponta de 250 km/hora.

O leilão termina este domingo e o último dos 19 lances já feitos colocou o preço em quase 4,5 milhões de euros.

