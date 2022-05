MotoGP: Bagnaia vence GP Espanha e Oliveira fica em 12.º lugar

Miguel Oliveira cortou em 12.º lugar a meta do Grande Prémio de Espanha, corrido este domingo em Jerez de la Frontera.

O piloto da KTM terminou a 23,131 segundos do vencedor Francesco Bagnaia, da Ducati, que, da pole position e liderou a prova do princípio ao fim, gastando 41.00,554 minutos para completar as 25 voltas previstas.

Fábio Quartararo, da Yamaha, foi segundo classificado, a 0,285 segundos, seguido de Aleix Espargaró, da Aprilia, a 10,977 segundos.

A partida nem correu mal para Miguel Oliveira, que arrancou no 21.º lugar da grelha para logo saltar para a 14.ª posição.

A meio da corrida estava no 12.º lugar, depois de beneficiar da queda de Johann Zarco, da Yamaha, mas, no meio do pelotão, as ultrapassagens revelaram-se muito difíceis.

À frente, Bagnaia e Quartararo cavaram um enorme fosso em relação à concorrência e fizeram uma corrida à parte na disputa da vitória.

A luta pelo terceiro lugar foi bem disputada, com Aleix Espargaró a superar Jack Miller, da Ducati, e Marc Márquez, da Honda, com Miguel Oliveira a quedar-se pelo 12.º lugar.

Fábio Quartaro lidera a classificação do Mundial de MotoGP, com 89 pontos, seguido de Aleix Espargaró, com 82.

Enea Bastianini e Alex Rins partilham o terceiro lugar, com 69 pontos, enquanto Miguel Oliveira caiu para a décima posição, com 43.

O Mundial de MotoGP prossegue no fim-de-semana de 13 a 15 de Maio, com o GP de França, em Le Mans.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?