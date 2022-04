Ineos Grenadier: 4x4 à moda antiga já tem preços

Já há preços para o Grenadier, o 'todo o terreno' que era para ser montado no nosso país, em Estarreja, mas que a Ineos optou antes por construir em Hambach, na França.

Proposto em três configurações – Utility Wagon de dois e cinco lugares e Station Wagon de cinco lugares –, a entrada na gama faz-se a partir dos 61.990 euros.

Todas as versões podem ser personalizadas com uma ampla gama de opções e acessórios, adaptados aos fins a que se destina o veículo.

Manter a tradição

A história já é mais ou menos conhecida: Jim Ratcliffe, o multimilionário "patrão" do grupo Ineos, não conseguia ver o emblemático Land Rover Defender da anterior geração a desaparecer da paisagem automóvel.

É certo que a construtora britânica recuperou-o e deu-lhe um vigor nunca antes visto, ao transformar o carro de trabalho num SUV quase de luxo.

Insatisfeito com o resultado, nada melhor para alimentar o seu apaixonante capricho por um off-road da velha cepa, do que lançar a sua própria marca, numa espécie de prolongamento de vida do anterior Defender.

Sim, face à sua proposta que pode ser encomendada a partir de 18 de Maio, convém esquecer baterias de iões de lítio e respectivos kilowatts/hora, assim como autonomias eléctricas e potências de carregamento.

O Ineos Grenadier incorpora tudo o que havia de melhor no "velho mundo" para a aventura ‘fora de estrada’ e tenta levá-lo até aos seus limites.

Um motor de combustão, uma caixa de mudanças automática e uma tracção permanente (e bem musculada) às quatro rodas.

Elementar e analógico

O design é o mais elementar que se possa pensar, evocativa dos 4X4 mais emblemáticos dos tempos passados.

Cubiforme para maximizar a eficiência do espaço, rodas bem nos cantos do chassis para o "fora de estrada", linhas simples e lineares, pontuadas apenas por características práticas e sem estilo rebuscado.

Por dentro, tudo é funcional numa construção sólida, com inúmeros interruptores para as diferentes funções do veículo.

O painel de comando no tejadilho do Grenadier mantém o comutador da caixa de transferência afastado, enquanto resguardos protegem os comutadores importantes para evitar que sejam accionados inadvertidamente.

Todas as informações são apresentadas de maneira muito prática num ecrã central de 12,3 polegadas, concebido para ser durável e fácil de limpar.

É nele que são apresentadas todas as informações do sistema de comando central, acedidas através dos botões no volante multifunções ou do comando rotativo na consola central.

Uma bússola e um altímetro também podem ser adicionados e integrados na consola central de maneira muito prática.

Os bancos Recaro com oito posições reguláveis foram concebidos especialmente para o Grenadier, com o apoio das costas lateral optimizado.

Os estofos dos bancos de série, numa combinação de tecido e vinil resistente à sujidade e à água são aquecidos.

As janelas safari podem ser fechadas, ventiladas ou totalmente retiradas, para serem guardadas em segurança num saco específico.

Parceiros, muitos parceiros

Nascido de uma folha em branco, apesar das suas óbvias semelhanças com o anterior Land Rover Defender, foi necessário recorrer a vários parceiros externos para desenvolver o Ineos Grenadier.

A parte mecânica ficou à responsabilidade da BMW: um motor diesel biturbo de 3.0 litros e seis cilindros, e um bloco turbo a gasolina com a mesma cilindrada.

O primeiro debita uma potência de 249 cv e um binário de 550 Nm, enquanto o segundo oferece 286 cv e 450 Nm.

Qualquer que seja a versão escolhida, associado ao sistema motriz está uma caixa automática ZF de oito velocidades.

As passagens de caixa, feitas em menos de 200 milissegundos, asseguram uma potência constante às quatro rodas para manter o impulso

A transmissão está concebida para seleccionar sempre a relação certa, adaptando-se a qualquer piso que o Grenadier enfrenta.

Afinada para quaisquer condições, como explica a Ineos, foi melhorada com um conversor de binário resistente para simplificar a condução off-road segundo o lema "olhos na estrada, mãos no volante".

O Grenadier está apenas disponível com tracção integral permanente, só possível graças a uma caixa de transferência de duas velocidades

Construída pela Tremec mas concebida pela Ineos, com uniões homcinéticas e veios de transmissão da Dana Spicer, incorpora um diferencial central bloqueável tanto nas gamas altas como nas gamas baixas.

Estão ainda disponíveis, como opção, dois bloqueios de diferencial fabricados pela Eaton Industries, accionados por via electrónica mas com uma actuação totalmente mecânica.

Concebido para ser um carro de trabalho para todos os terrenos, garante projecções curtas à frente e atrás, com um ângulo de ataque de 35,5°, um ângulo ventral de 28,2° e um ângulo de saída de 36,1°.

Um chassis de longarinas e travessas oferece uma altura ao solo de 264 mm, enquanto uma admissão de ar elevada dá confiança a atravessar passagens a vau de cursos de água com profundidades até 800 mm.

A massa rebocável é de 3,5 toneladas, e o espaço de carga superior a 2.000 litros, com o guincho a ter uma potência de 5,5 toneladas para quaisquer operações de resgate.

A produção em série do Ineos Grenadier arranca em Julho mas pode-se fazer a configuração online e registar a encomenda a partir de 18 de Maio.

Versão Utility Wagon

(2 lug.) Utility Wagon

(5 lug.) Station Wagon Trialmaster Edition (5 lug.) Station Wagon Fieldmaster Edition (5 lug.) BMW 3.0 Gasolina 71.350 euros 71.350 euros BMW 3.0 Gasóleo 71.350 euros 71.350 euros BMW 3.0 Gasolina 63.590 euros BMW 3.0 Gasóleo 63.590 euros BMW 3.0 Gasolina 61.990 euros BMW 3.0 Gasóleo 61.990 euros

