Maior e mais poderosa: Volkswagen Amarok já acelera ''fora de estrada''

Estética inovadora, novas tecnologias a bordo e mais de 30 sistemas de assistência ao condutor, a estabelecerem novos padrões no segmento.

A nova Volkswagen Amarok promete responder aos adeptos do off-road com um nível de desempenho superior à versão que irá substituir no início de 2023.

Com apresentação prevista para este Verão, alguns exemplares devidamente camuflados da pickup de cabine dupla estão já em testes nas estradas europeias.

Desempenho melhorado

Com 5,35 metros de comprimento, a nova Amarok é 100 mm mais comprida do que a antecessora.

A distância entre eixos também cresceu 175 mm, com os seus 3,27 metros a assegurar mais espaço para os ocupantes.

A carga útil aumentou para 1.200 quilos, e a capacidade máxima de reboque de 3,5 toneladas é possível em mais variantes.

As saliências na carroçaria diminuíram, apesar de a pickup ser agora bem maior, reflectindo-se num melhor desempenho no ‘fora de estrada’.

Até a capacidade de atravessar pequenos cursos de água melhorou, permitindo uma maior profundidade, sublinha a Volkswagen.

A gama será constituída por blocos a gasóleo e a gasolina, de dois e três litros de cilindrada, com tracção traseira ou integral seleccionável ou permanente.

Diversos modos de condução já pré-configurados serão preciosos auxiliares do condutor, incluindo em situações fora de estrada.

A segurança é reforçada por mais de 30 sistemas de assistência à condução nas variantes mais equipadas, sendo mais de 20 completamente novos.

Visual carismático

Embora ainda muito camuflada, a Volkswagen explica que a Amarok terá uma estética "poderosa e carismática".

A nova secção frontal é marcada por um capô recto a terminar numa grelha de radiador com barras horizontais e faróis LED afilados.

Nas versões mais equipadas, um design em X dá-lhe um aspecto ainda mais agressivo.

As cavas das rodas mantêm-se muito pronunciadas, com os topos dos arcos a formarem uma linha recta, como é tradicional no modelo

As abas acima das jantes de liga leve, que podem ir das 17 às 21 polegadas, e os pneus todo-o-terreno dão à pickup um visual ainda mais poderoso.

Atrás destacam-se o largo portão traseiro, com a palavra Amarok gravada em relevo, e os farolins LED muito estreitos.

À semelhança do modelo que irá substituir, o espaço de carga será capaz de acomodar uma europalete entre as cavas das rodas.

Interior mais tecnológico

O interior reflecte o salto tecnológico da nova Volkswagen Amarok, com um cockpit digital e um ecrã táctil de infoentretenimento ao estilo de um tablet,

O tabliê, os painéis das portas e os bancos em pele, nas variantes mais equipadas, são decorados com pespontos distintos.

Estarão disponíveis seis níveis de acabamento, com a entrada na gama a fazer-se com a versão básica Amarok.

Seguem-se as linhas Life e Style, com o topo de gama a ser constituído pelas variantes PanAmericana, Aventura, e a inevitável versão desportiva R.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?