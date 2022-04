F1: Verstappen vence GP Itália e Red Bull faz ''dobradinha''

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio de Itália pela Red Bull Racing e encurtou a distância que o separa de Charles Leclerc (Ferrari) no Mundial de Fórmula 1.

O campeão em título mostrou-se intratável na pista de Imola, liderando a corrida do princípio ao fim naquela que foi a quarta prova da época.

O piloto holandês, que já tinha vencido a corrida de sprint no sábado, gastou menos 16,527 segundos do que o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) a completar as 63 voltas ao circuito.

Já o britânico Lando Norris, da McLaren, ficou a uma distância de 34,834 em relação ao vencedor.

Com este triunfo, Verstappen passa a somar 59 pontos, depois de juntar o ponto da volta mais rápida aos 25 do triunfo final.

Está a 27 pontos de Charles Leclerc, que foi sexto este domingo, com Perez a ser terceiro, com 54.

O "circo" da Fórmula 1 tem a próxima etapa em Miami, no fim-de-semana de 6 a 8 de Maio, onde irá correr-se o GP Estados Unidos.

