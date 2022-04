Novo comercial Ford 100% eléctrico revelado em Maio

É mais um passo em direcção à electrificação total: a Ford Pro revela a 9 de Maio um segundo veículo comercial 100% electrificado.

E já há um vídeo, devidamente escurecido, a anunciar a segunda das cinco viaturas movidas a electrões que a marca irá lançar até 2024.

Exemplo dessa estratégia é a Ford E-Transit, cujas primeiras unidades estão já a sair da linha de montagem da fábrica turca de Gölcük.

Tudo indica que se trata da nova Ford Tourneo Custom, embora se perceba apenas o volume da carrinha e as ópticas LED à frente e atrás.

O novo comercial "marcará o próximo ponto-chave no percurso rumo às zero emissões em todas as vendas de veículos Ford na Europa", avança a marca.

E sublinha os passos a dar para a neutralidade carbónica até 2035 na Europa, ao nível das instalações, logística e fornecedores.

