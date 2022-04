Hyundai Ioniq 5 eleito Carro Mundial do Ano

Tripla vitória para o Ioniq 5: o SUV eléctrico da Hyundai foi votado Carro Mundial do Ano nos World Car Awards, à frente dos finalistas Kia EV6 e Ford Mustang Mach-E, também eles 100% electrificados.

O anúncio foi feito esta quarta-feira no salão automóvel de Nova Iorque, que abre esta sexta-feira as portas ao público.

O SUV sucede ao Volkswagen ID.4, também ele eléctrico, com a curiosidade de, em cinco edições, ser a terceira vez que um carro totalmente electrificado vence o prémio mais desejado pelas marcas automóveis.

A esse troféu o Ioniq 5 juntou ainda os prémios Carro Eléctrico Mundial do Ano e Design Mundial do Ano numa disputa que poucas dúvidas deixaram aos mais de 100 jornalistas de 33 países que constituíram o júri.

Na primeira categoria, venceu o Audi e-tron Gt e Mercedes EQS, e, na segunda, ganhou ao Kia EV6, e de novo ao Audi e-tron GT.

Outros modelos brilharam nas diferentes categorias dos World Car Awards de 2022, a começar pelo Toyota Yaris Cross, que foi eleito Carro Urbano Mundial do Ano, à frente dos Opel Mokka e Volkswagen Taigun.

No Carro de Luxo Mundial do Ano, o Mercedes EQS bateu os BMW iX e Genesis G70, enquanto no Desportivo Mundial do Ano, o Audi e-tron GT impôs-se aos BMW M3 e M4, Toyota GR86 e Subaru BRZ.

O prémio Personalidade do Ano, que já tinha sido revelado em Fevereiro, foi atribuído a Luc Donckerwolke, vice-presidente executivo e director criativo do Hyundai Motor Group.

