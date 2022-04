BMW X7 renovou-se e está mais potente

O BMW X7 sofre uma ampla renovação e ganhou novos atributos que o distinguem ainda mais entre os amantes dos SUVs de alto desempenho.

Para além das mudanças estéticas, e dos equipamentos tecnológicos mais amplos, os motores do topo de gama da insígnia bávara são agora todos micro-hibridizados.

Estética mais vigorosa

É à frente que se assinalam com mais vigor as alterações estéticas do BMW X7, com os faróis LED mais finos, divididos em dois níveis, a darem-lhe um tom mais agressivo do que nunca.

A parte superior compreende "os mínimos", as luzes diurnas e os "piscas" enquanto no corpo principal estão as luzes de "médios" e de "máximos", enquanto atrás se destacam os novos farolins.

O pack opcional M Sport, como a designação indica, reforça o visual desportivo com pára-choques e saias laterais distintas, novas ponteiras de escape, e elementos escurecidos como a grelha do radiador.

O SUV monta de fábrica jantes em liga leve de 20 polegadas mas també se pode optar por rodas até 23 polegadas, com estas últimas a estarem incluídas naquele pacote.

Muito luxo a bordo

Configurável nas variantes de seis ou sete lugares, o interior reflecte o luxo e distinção patente nas linhas do X7.

As saídas de ar no tabliê foram redesenhadas e, na consola central, o manípulo da caixa automática desapareceu para dar lugar a uma pequena alavanca ao lado do comando do sistema iDrive.

Já no novo tabliê está acomodado o BMW Curved Display, com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã táctil de infoentretenimento de 14,9 polegadas com o sistema BMW O.S. 8.

Outros detalhes tecnológicos incluem o o eSIM com tecnologia 5G ou a chave opcional BMW Digital Key Plus, que permite fechar ou destrancar o SUV através do telemóvel.

Alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência, velocidade de cruzeiro activa com função Stop & Go, e assistentes de estacionamento e de marcha atrás são algumas das tecnologias disponíveis.

O conjunto é complementado pelo sistema de climatização de quatro zonas e pelo tejadilho solar panorâmico, a que se somam os bancos Comfort à frente, e o volante desportivo em pele com patilhas.

Mais potência às quatro rodas

Os três motores que alimentam o renovado BMW X7 são os mesmos da anterior versão mas com um aumento de potência assinalável e tecnologia mild hybrid de 48 volt incorporada.

A entrada na gama faz-se com o xDrive 40i, com um bloco de 3.0 litros e seis cilindros de 381 cv e 520 Nm capaz de levá-lo aos 100 km/hora em 5,8 segundos para uma velocidade máxima "tabelada" de 250 km/hora.

Segue-se a opção diesel xDrive 40d, também com um propulsor de 3.0 litros e seis cilindros, com 340 cv e 700 Nm, para uma velocidade de ponta de 243 km/hora e um "disparo" de 6,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

O mais excitante será, sem dúvida, o M60i xDrive alimentado por um bloco V8 de 4.4 litros de 530 cv e 750 Nm.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 4,7 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora controlada por via electrónica.

Às três motorizações está associado o sistema micro-híbrido de 48 volt, com o motor gerador eléctrico integrado na transmissão a oferecer 12 cv e 200 Nm suplementares.

Potência e binário são passados às quatro rodas através da caixa automática Steptronic Sport de oito relações com transmissão xDrive.

Ainda sem preços nem data de chegada definidos ao nosso país, o BMW X7 chega aos concessionários europeus em Agosto.

