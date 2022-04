Mundial F1: Leclerc vence GP da Austrália e é cada vez mais líder

Charles Leclerc venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália pela Ferrari, e reforçou a liderança no Mundial de Fórmula 1.

O piloto monegasco concluiu as 58 voltas ao traçado citadino de Melbourne com 20,524 segundos de vantagem sobre o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, e 25,593 sobre o britânico George Russell (Mercedes).

Max Verstappen, campeão do mundo em título, foi obrigado a desistir quando seguia na segunda posição, devido a problemas mecânicos no seu Red Bull, e Lewis Hamilton (Mercedes) ficou em quarto lugar

Segunda vitória da temporada e quarta da carreira, Leclerc protagonizou ainda a volta mais rápida da corrida, o que lhe assegurou um ponto extra na classificação.

O volante da Red Bull lidera destacado o mundial de F1, com 71 pontos, seguido de George Russell, a uns distantes 37 pontos.

A terceira posição é ocupada por Carlos Sainz, da Ferrari, com 33 pontos, seguido de Sergio Pérez (Red Bull), com 30, e Lewis Hamilton, com 28 pontos.

A Ferrari encabeça o Mundial de construtores, com 104 pontos, seguida da Mercedes, com 65, e da Red Bull Racing, com 55 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no fim-de-semana de 22 a 24 de Abril, com o GP Itália no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

