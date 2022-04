Mercedes-AMG SL 43: um quatro cilindros híbrido com turbo eléctrico

Estaria o melhor guardado para o fim? É difícil dizer mas a Mercedes deverá ter um franco sucesso com o novo Mercedes-AMG SL 43.

O novo descapotável dá entrada na gama constituída pelos SL 55 4MATIC+ e SL 63 4MATIC+, ambos com um V8 biturbo de 4.0 litros.

Um turbo eléctrico?!

A principal novidade está no regresso do motor de quatro cilindros num bloco de 2.0 litros à linha SL, algo que já não acontecia desde 1963.

Codificado como M 139, já estreado no Mercedes-AMG A 45 S, trata-se do "quatro cilindros" mais potente do planeta.

São 381 cv e 480 Nm, passados às rodas traseiras através de uma transmissão automática AMG SpeedShift MCT de nove relações.

O motor térmico está conjugado com um sistema de hibridação ligeira de 48 volt para recuperar energia nas desacelerações ou "navegar" em modo "vela".

São mais 10 kW (14 cv) de potência suplementar, embora não seja indicada durante quantos segundos ela actua.

A originalidade está mesmo na adopção de um turbo-compressor eléctrico derivado da Fórmula 1, para uma melhor resposta a baixas rotações.

Este elemento integra um motor eléctrico instalado entre os rotores da turbina e do compressor.

Consegue-se, desta forma, acelerar o rotor do compressor até à sua velocidade ideal sem ser preciso esperar pelo "disparo" dos gases poluentes.

Em termos de desempenho, e embora abaixo dos "irmãos" V8 mais poderosos, cumpre os zero aos 100 km/hora em 4,9 segundos.

Uma aceleração bem positiva face aos 1.810 quilos que o descapotável pesa, para uma velocidade máxima a bater nos 275 km/hora.

Extras para todos os gostos

À semelhança dos dois modelos mais potentes da gama, o Mercedes-AMG SL 43 equipa de origem a suspensão AMG Ride Control.

A esse sistema soma-se o AMG Dynamic Select com os modos de condução Slippery, Comfort, Sport, Sport + e Individual.

Com o pacote opcional AMG Dynamic Plus é adicionado o modo Race, além de incluir uma suspensão rebaixada em 10 mm e suportes diferentes para o motor.

O diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica e as pinças de travão em amarelo também fazem parte do conjunto.

Outros extras tecnológicos para o descapotável incluem uma direcção activa do eixo traseiro.

O sistema gira as rodas traseiras na direcção oposta das dianteiras quando se conduz até 100 km/hora, ou na mesma direcção acima dessa velocidade.

E, se é verdade que as jantes em liga leve de origem são de 19 polegadas, podem ser substituídas por jogos de 20 ou 21 polegadas.

Para quem não quiser passar despercebido na estrada, há pinturas personalizadas, a que somam elementos em fibra de carbono e cromados de alto brilho.

Embora os preços para os AMG SL 55 4MATIC+ e AMG SL 63 4MATIC+ já sejam conhecidos para o nosso país, o mesmo não se passa no AMG SL 43.

