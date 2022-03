BMW i3 eDrive 35L já é ''eléctrico'' mas apenas na China

O BMW i3 eDrive 35L é o mais recente exemplo da electrificação da oferta automóvel da marca germânica mas, nesta fase, destina-se apenas ao mercado chinês.

A berlina 2100% eléctrica baseia-se na versão com carroçaria longa do BMW Série 3, e será construída em Lydia Shenyang pela BMW Brilliance Automotive Ltd. na China.

Um novo conjunto de faróis LED, uma grelha fechada a revelar a sua natureza electrificada e um pára-choques dianteiro redesenhado revelam as alterações no modelo.

A ele somam-se novas baias laterais, em tudo semelhantes à solução encontrada para o BMW i4 , rodas aerodinâmicas, e um novo pára-choques traseiro com difusor integrado.

Não há quaisquer imagens do interior mas a insígnia alemã confirmou que irá receber, de origem, o mais recente sistema operativo OS 8.

Quanto às suas dimensões, o BMW i3 eDrive35L apresenta uma distância entre eixos de 2,97 metros, com o comprimento a chegar aos 4,87 metros.

A capacidade da bagageira sofreu com a electrificação da berlina devido à instalação da bateria, passando a ser de 410 litros contra os 480 da sua equivalente com motor térmico.

A alimentá-lo está o sistema motriz Gen5 eDrive, já usado no iX3, i4 e iX, com os 285 cv e 400 Nm do motor eléctrico montado no eixo traseiro a permitir uma aceleração de zero a 100 km/hora em 6,2 segundos.

Com um consumo combinado de 14,3 kWh/100 km. a bateria de 70,3 kWh brutos oferece uma autonomia até aos 526 quilómetros, e pode ser carregada a 95 kW em conrrente contínua ou a 11 kW em corrente alternada.

Na opção de carregamento mais rápido, são necessários apenas 35 minutos para carregá-la de dez a 80%, demorando dez minutos a ganhar uma autonomia suplementar de 100 quilómetros.

Tendo em conta as condições das estradas chinesas, a suspensão foi configurada com uma afinação especial, e vários componentes foram adaptados às exigências da cadeia logística do país.

A justificar a aposta "eléctrica" naquele mercado, a BMW exibiu toda a sua gama automóvel – i3, i4, iX, i3 eDrive35L, iX3 e iX1 -, evidenciando ainda o topo de gama i7 que será lançado a 20 de Abril no salão automóvel de Pequim.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?