Kia EV9 confirmado: SUV 100% eléctrico chega à Europa em 2023

É a própria marca sul-coreana a avançar com a novidade: a versão de produção do Kia EV9 Concept vai ser uma realidade, e deverá chegar ao mercado europeu a partir do próximo ano.

É o primeiro grande SUV totalmente electrificado da gama automóvel da Kia, assumindo o papel de topo de gama em termos de design e recursos tecnológicos.

À partida, deverá manter as mesmas dimensões do protótipo apresentado o ano passado no salão automóvel de Los Angeles mas com uma estética mais atenuada.

Se assim se confirmar, significa que o EV9 construído sobre a plataforma modular E-GMP terá 4,93 metros de comprimento por 2,06 de largura e 1,79 de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 3,10 metros.

Opostos unidos

Estreada no EV6, o novo SUV incorpora a linguagem estética Opposites United (Opostos Unidos), que progressivamente irá alargar-se à restante gama da insígnia asiática.

Percebe-se um desenho exterior muito angular, a relembrar as linhas do Kia Soul, e um habitáculo espaçoso com três filas de bancos, mas esta proposta estilística poderá ainda sofrer várias alterações.

Redes de pesca recicladas foram usadas no piso do SUV, com os tecidos dos bancos feitos a partir de garrafas plásticas veículo e fibras de lã recicladas, conjugados com pele vegan.

A bordo desta quase "nave espacial" distingue-se visor ultra-largo de 27 polegadas, "suspenso" sobre o tabliê, para o painel de instrumentos e o ecrã táctil de infoentretenimento, a que se soma um volante rectangular.

Quanto aos recursos tecnológicos, tudo indica que o EV9 será o primeiro modelo a introduzir a tecnologia AutoMode da Kia para a condução autónoma.

O sistema de apoio ao condutor, que será alargado a toda a oferta automóvel da marca até 2026, irá incluir o sofisticado Highway Driving Pilot, permitindo a condução sem intervenção humana.

Em segredo mantém-se a unidade motriz, que poderá dividir-se por dois motores eléctricos para dar tracção integral, mas que será capaz de levar o SUV em cinco segundos dos zero aos 100 km/hora.

Tendo em conta que a plataforma E-GMP é a mesma em que é construído o Kia EV6, assumido é que terá, pelo menos, uma bateria de 77 kWh para uma autonomia em redor dos 585 quilómetros.

