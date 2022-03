Alfa Romeo Giulia e Stelvio ganham linha Estrema para puristas

O Giulia e o Stelvio da Alfa Romeo ganham uma nova versão concebida para todos aqueles que amam o puro prazer da condução.

A linha Estrema vem preencher a lacuna existente entre as variantes convencionais e os desportivos Quadrifoglio de alto desempenho.

A nova estratégia de gama Alfa Romeo aposta em dois acabamentos – Super e Ti –, cada um com uma caracterização bem definida.

A eles somam-se dois pacotes especiais – Sprint e Veloce –, que enfatizam o espírito desportivo da marca.

Autoblocante de série

Revelados em Hinwill, na Suíça, onde está sediada a equipa de Fórmula 1 da marca, a primeira série especial global ganha conteúdos e acabamentos que a colocam no topo da sua gama.

Melhores prestações em termos de soluções técnicas e dinâmicas, estilo e desportividade exemplificam a colaboração da Alfa Romeo e da Sauber na procura contínua de eficiência e tecnologia de ponta sustentável.

De série fazem parte o diferencial traseiro autoblocante e a suspensão activa em constante interacção com o controlo de domínio do chassis (CDC).

O sistema está concebido para "ler" as irregularidades do piso e ajustar de imediato as válvulas de amortecimento para melhor manuseio a alta velocidade.

Estética mais "negra"

A estética define a natureza desportiva dos Alfa Romeo Giulia e Stelvio da linha Estrema.

A grelha do radiador e as capas dos retrovisores laterais são folheados a fibra de carbono, reforçados pelos acabamentos em preto brilhante de outros elementos.

Tons escuros são usados no logótipo Estrema no pára-choques, nas jantes em liga leve de 19 polegadas no Giulia e de 21 no Stelvio, e nas pinças de travão.

O mesmo espírito desportivo é perceptível a bordo, com os revestimentos em fibra de carbono e os bancos em Alcantara.

A costura vermelha no painel de instrumentos, bancos, volante e manípulo da caixa de velocidades realça ainda mais a exclusividade do modelo.

A complementar esta configuração, está disponível um sistema áudio com 14 altifalantes da Harman Kardon.

Tecnologias de última geração

Os dois carros equipam uma variedade de sistemas de assistência ao condutor de última geração.

Entre eles contam-se o controlo de velocidade de cruzeiro activo, a assistência activa do ponto cego, alerta de saída de faixa, e aviso de colisão dianteira com travagem automática de emergência.

Em opção, é proposto o pacote Active Assist Plus com manutenção de faixa, alerta de tráfico e reconhecimento de sinais de trânsito assim como o assistente inteligente de velocidade, e assistência activa do ponto cego com travagem.

Os Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema estão equipados com o bloco turbo a gasolina de 2.0 litros, com 280 cv e 400 Nm, ou com o motor 2.2 turbodiesel de 210 cv e 470 Nm.

Ambos estão acoplados à transmissão automática de oito velocidades e associados ao sistema de tração integral Q4.

No mercado a partir de Abril, não foi indicada a data de chegada dos modelos da linha especial Estrema, nem são conhecidos os preços de momento.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?