Maserati Grecale: 530 cv furiosos para pôr rivais em sentido

A espera parece ter valido a pena para a revelação do novíssimo Maserati Grecale, segundo SUV da marca do tridente já com preços para o nosso país.

Marcado pelas linhas apuradas, os 4,86 metros de comprimento que mede pretendem ser uma referência ao nível de comodidade e espaço a bordo.

A distância entre os eixos chega aos 2,90 metros e a bagageira varia entre os 535 e os 570 litros de capacidade, o suficiente para um familiar com garra.

Sim, o conforto será peça-chave do Grecale, mas como "bom" Maserati que se preze, as capacidades desportivas não foram ignoradas.

V6 biturbo do MC20

E esse desempenho está patente no feroz V6 biturbo de 3.0 litros, o mesmo bloco que equipa o Maserati MC20, na variante Trofeo.

Embora derivado do Nettuno, com câmara de pré-combustão para oferecer maior eficiência, está longe dos 630 cv e 730 Nm daquele desportivo.

Mesmo assim, os 530 cv e 620 Nm que desenvolve atiram-no em 3,8 segundos aos 100 km/hora.

Um número deveras impressionante para um SUV que pesa cerca de duas toneladas, com a velocidade de ponta a chegar aos 285 km/hora.

O principal alvo está, por isso, definido: destronar o Porsche Macan, que continua a ser um dos campeões de venda da marca de Estugarda.

As variantes menos poderosas, que dão acesso à gama, nem por isso são de menosprezar.

O motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, que equipa os Grecale GT e Modena, é "auxiliado" por um sistema micro-híbrido de 48 volt.

O primeiro tem 300 cv e o segundo 330 cv, com o binário de ambos a chegar aos 450 Nm.

Todas as versões dispõem de transmissão automática de oito relações e tracção integral.

O diferencial traseiro autoblocante é de série nas duas variantes mais potentes e opcional no GT.

O chassis ganha um novo VDCM (Módulo de Controlo Dinâmico do Veículo) para gerir os vários sistemas do Grecale.

Disponíveis estão cinco modos de condução – Comfort, GT, Sport, Corsa (apenas no Trofeo) e Off-Road –, com esta última selecção a elevar a suspensão em 20 mm

A variante mais potente ganha de série uma suspensão pneumática com seis níveis de altura até 65 mm (35 mm para baixo e 30 mm para cima).

Luxo e tecnologia

Não são só as prestações em estrada que distinguem o Maserati Grecale mas também o luxo, o conforto e a tecnologia, com os ambientes a bordo a variarem segundo a versão em causa.

À frente, numa estética bem futurista, o ambiente é marcado pelos quatro ecrãs digitais, a que se soma um assistente de comandos vocais.

O painel de instrumentos ganha um visor de 12,3 polegadas e um ecrã central com as mesmas medidas.

Um terceiro visor, de 8,8 polegadas, logo abaixo do ecrã de infoentretenimento, tem controlos como os de climatização.

O novo relógio digital, ao centro do tabliê, obedece a comandos vocais para transformar-se numa bússola ou num medidor de forças G.

Em 2023 chega o Grecale Folgore, primeiro SUV 100% eléctrico da Maserati, numa nova gama marcada pelos 1.200 cv do Gran Turismo Folgore

Equipado com uma bateria de 105 kWh com tecnologia de 400 volt, o modelo terá um binário até 800 Nm, desconhecendo-se, por ora, a potência máxima.

Mission from Mars

Entretanto, alinhado com o lançamento do SUV, está uma edição personalizada muito especial.

O Grecale Mission from Mars foi criado pelo programa Fuoriserie da insígnia italiana a pedido de um cliente especial; e não, não é nenhum marciano!

A poeira vermelha de Marte e as suas rochas oxidadas inspirou a decoração do modelo.

O exterior está pintado em Galactic Orange, uma interpretação Fuoriserie da carroceria numa cor multicamadas.

A sua base líquida lembra o metal fundido, em cima de uma resina laranja-avermelhada intensa e quase fosca.

Os logótipos são específicos e o tridente no pilar C funde-se com a carroçaria, conferindo-lhe um aspecto bidimensional que dá a sensação de movimento a altíssima velocidade.

A completar o exterior estão rodas Vortex especiais protegidas por um acabamento transparente em tinta preta.

O cinzento dos pneus foi conseguido a partir de uma mistura especial dedicada ao planeta Marte.

A ligação ao cosmos é assegurada, no tejadilho panorâmico, por uma "carta estelar" com as principais constelações.

O desenho dos bancos funciona como uma combinação perfeita das correntes eléctricas de Marte com os trajes espaciais dos astronautas.

A tecnologia reina também nos revestimentos em silicone, com relevos e gravações próprios.

Em suma, um SUV que tem no planeta vermelho o seu destino final mas com as rodas bem assentes na Terra.

Versão Preço Grecale GT 95.645 euros Grecale Modena 107.665 euros Grecale Trofeo 151.375 euros

