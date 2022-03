Prodrive Hunter: ''monstro'' de Sebastien Loeb custa 1,49 M€ e é legal para estrada

Só precisa de 1,49 milhões de euros na sua conta bancária para se transfigurar num verdadeiro Sebastien Loeb.

O buggy com que o múltiplo campeão mundial de ralis conquistou o segundo lugar no último Dakar foi homologado numa versão perfeitamente legal para acelerar em qualquer estrada.

O Prodrive Hunter foi anunciado pelo fabricante como o primeiro hiper carro "todo o terreno" de todos os tempos, inspirado no "monstro" da equipa Bahrain Raid Xtreme que o alsaciano conduziu na Arábia Saudita.

Sob o capô está o mesmo bloco V6 biturbo de 3.6 litros mas, não estando obrigado às restritas limitações de potência impostas pela competição, debita 608 cv (mais 50% do que a versão pilotada por Loeb) e 700 Nm.

Segundo a Prodrive, essa potência permite ao Hunter abater os zero aos 100 km/hora "em menos de quatro segundos".

As engrenagens da transmissão automática de seis velocidades também podem ser feitas através das patilhas no volante, em vez da caixa manual sequencial que Loeb usou.

E se a velocidade máxima está próxima dos 300 km/hora, saiba-se que o buggy dispõe de enormes pneus off-road personalizados de 35 polegadas, que dão prioridade à aderência na areia e em terrenos acidentados.

Mesmo assim, o fabricante assegura que o híper desportivo terá alguns dos "confortos" de um carro premium de estrada.

Se os bancos em fibra de carbono se mantêm como no modelo original, no interior está uma verdadeira consola central, bem como um painel de instrumentos digital atrás do volante em Alcantara.

Construído sobre um chassis em aço ultra-resistente, dispõe de suspensão triangular dupla e amortecedores duplos ajustáveis com 400 mm de curso para cada roda.

São mais 50 mm do que no modelo de competição, enquanto os travões de disco ventilados estão "agarrados" por pinças de seis pistões.

A Prodrive indica ainda que este Hunter foi concebido de maneira a minimizar o seu peso e optimizar o centro de gravidade, com a carroçaria a ser produzida em fibra de carbono composta.

Actualmente em "digressão" pelo Médio Oriente à procura dos seus primeiros clientes, o Prodrive Hunter terá os primeiros exemplares na estrada ao longo deste ano.

O preço está fixado em 1,25 milhões de libras antes de impostos, o que, ao câmbio actual, corresponde a quase 1,49 milhões de euros.

