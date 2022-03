Mansory dá mais potência e personalidade ao Ferrari Roma

Se o Ferrari Roma já era um Gran Turismo distinto pelas suas fantásticas linhas, a Mansory fez questão de o tornar ainda mais superlativo na estrada.

A preparadora germânica oferece uma conversão estética e motriz completa a todos os afortunados que têm a hipótese de guardar um na garagem.

O visual exterior ganha uma nova e agressiva personalidade com um kit de carroçaria em fibra de carbono.

Aprecie-se o pára-choques dianteiro estilizado, a que soma uma nova malha para a grelha do radiador e as entradas de ar adicionais cercadas por pequenas aletas.

Inspirado no Ferrari 812 Competizione é o novo capô em fibra de carbono exposta, para maior requinte visual.

Visto de perfil, saltam à vista as saias e as capas dos retrovisores laterais em fibra de carbono.

As jantes forjadas, com acabamento em preto, medem 21 polegadas à frente e 22 polegadas atrás.

A traseira é dominada pelo proeminente difusor, marcado pelas entradas complexas e pela luz de travão ao centro.

A transformação fica completa com a asa traseira, sempre em fibra de carbono, a fazer com que os farolins LED pareçam mais finos do que no modelo original.

Por dentro, destacam-se os estofos e revestimentos em pele a vermelho com detalhes em preto

As soleiras das portas em fibra de carbono e o logótipo da "casa" ao centro do volante completam o conjunto.

Tanta agressividade estética tinha que encontrar correspondência no aumento da potência e do binário do bloco V8 biturbo de 3.9 litros.

Os 620 cv originais passaram para 710 cv, e os 760 Nm subiram para 865 Nm, passados às rodas traseiras por uma caixa DCT de oito velocidades com dupla embraiagem.

O Ferrari Roma by Mansory passa a ser três décimas de segundo mais rápido nas acelerações. O disparo dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 3,1 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 332 km/hora.



Claro que os consumos sofrem, com o bólide a gastar cerca de 12,1 litros por cada 100 quilómeteros, e as emissões de dióxido de carbono a chegarem aos 288 g/km.

O preço para todas as transformações não foi revelado mas sabendo-se que o modelo de fábrica ultrapassa os 250 mil euros, está assegurada uma factura bem elevada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?