Sally Carrera de 'Cars' vai ser um verdadeiro Porsche 911

Sally Carrera vai passar da ficção para a realidade com o lançamento de uma edição única do Porsche 911, em jeito de celebração dos 20 anos da estreia do filme Cars.

O desportivo, desenvolvido em parceria pela marca de Estugarda e pelo estúdio de animação, estará totalmente homologado para ser conduzido em estrada aberta.

O Porsche 911 (Série 992), baseado no modelo de 2002, irá depois a leilão pela RM Sotheby’s para fins caritativos.

A receita obtida irá reverter a favor da Girls, Inc., uma instituição de apoio a raparigas carenciadas, e das crianças refugiadas devido à guerra na Ucrânia.

Os primeiros esboços mostram que o desportivo não terá os belos olhos azuis de Sally Carrera.

"Foi imaginado para ser conduzido e apreciado", especifica Kjel Gruner, presidente da subsidiária americana da Porsche.

"Irá partilhar a mesma carroçaria do 911 que conhecemos e amamos mas, exactamente como Sally, o seu objectivo é ajudar os outros, o que o torna ainda mais especial".

Mesmo assim, terá elementos distintos como a tatuagem da "rapariga" na chapa, rodas personalizadas e até uma transmissão manual.

