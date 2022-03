Renault britânica desfez-se da colecção; Clio II V6 passou dos 100 mil euros

Para quem julgava que carros da Renault não conseguem atingir valores elevados, essa ideia ficou de parte no leilão terminado este domingo, organizado pela britânica Collecting Cars.

As 12 propostas pertenciam à colecção da subsidiária britânica da marca do losango no Reino Unido, o que logo assegurou uma baixa quilometragem e um estado de conservação impecável.

Entre ele contavam-se Clios perfeitamente banais, com que ainda nos cruzamos nas nossas estradas, mas também desportivos da Renault Sport.

E nada melhor para explorar e explicar as melhores qualidades de cada um dos 12 carros do que Chris Harris, um dos apresentadores de Top Gear.

Único problema para quem se candidatou à compra? Todos os carros tinham volante à direita, à excepção de um Alpine A110 1600 SX.

A atenção incidiu sobre dois Mégane R.S., com a versão R26.R com o chassis #000 a ultrapassar os 39 mil euros, e a variante RS 275 Trophy R, com o chassis #001, a chegar aos 35.400 euros.

Este último desportivo tem a curiosidade de ter sido o primeiro desta linha a ser importado para o Reino Unido, e a ter sido guiado por Jeremy Clarkson e Richard Hammond num dos episódios do Top Gear.

Da colecção fazia ainda parte um raro Renault Spider de 1997, que chegou aos 54.200 euros, e um Alpine A110 1600 SX de 1977. Apesar de contar com mais de 77 mil quilómetros, chegou facilmente aos 97 mil euros.

Outra peça-chave desta venda exclusiva foi um Renault Clio II V6 Fase 2 com motor central traseiro de 2005, que ultrapassou os 104 mil euros.

A valores bem mais simpáticos ficaram três Clio e um Super Cinco, com os quase 22 mil euros que custou o Renault 4 GTL de 1985 a demonstrar que este modelo tem tido uma forte valorização nos últimos anos.

