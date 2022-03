Fiat 126 de Tom Hanks leiloado por 75 mil euros

Um vetusto Fiat 126p, construído em 1974 na Polónia, atingiu a "astronómica" soma de 83.500 dólares (cerca de 75.500 euros) num leilão de caridade.

A razão para tal feito? Esta edição única foi oferecida a Tom Hanks, em 2017, por um grupo de fãs da cidade polaca de Bielsko-Biala.

E tudo porque o actor descendente de açorianos publicou no Twitter, há cinco anos, uma série de fotografias a posar ao lado de modelos iguais.

O pequeno citadino, distinguido com a assinatura de Tom Hanks na porta do condutor, foi leiloado no portal americano Bring a Trailer na terça-feira.

A receita conseguida reverteu a favor da Fundação Elizabeth Dole, criada há dez anos para apoiar as famílias de soldados feridos em cenários de guerra.

Como tudo começou

O projecto arrancou quando Monika Jaskolska começou uma campanha de angariação de fundos para comprar um Fiat 126p, que acabou por ser-lhe dado de graça.

Tudo se tornou mais interessante quando a BB Old Timer Garage e a Carlex Design, ambas de Bielsko-Biala, decidiram envolver-se no restauro.

A primeira pintou de branco o carro e as rodas de aço de 135/80 e 12 polegadas, e cromou os pára-choques.



A segunda ocupou-se do interior; restaurou os estofos e revestimentos em pele pintada a verde, e deu um toque pessoal com detalhes em madeira.

Os botões foram manufacturados a partir de teclas de máquina de dactilografar, ou não fosse o actor um ávido coleccionador desses objectos vintage.

A distinguir esta peça única está uma placa na traseira com a inscrição Bielsko-Biala for Tom Hanks / One of One, assim como no conta-quilómetros.

Sobre o tabliê está outra placa, com o nome da doadora, realçada por uma das frases mais famosas do filme Forrest Gump, com que Tom Hanks ganhou o seu segundo Oscar.

O carro voou gratuitamente para os Estados Unidos num avião da LOT, depois de a companhia aérea polaca ter decidido juntar-se ao projecto.

Potência alucinante: 23 cv!

O Fiat 126p em questão, com menos de 500 quilómetros no hodómetro, foi construído na Polónia sob licença da Fiat, ao qual foram acrescentados o termo Polski e a letra P para distingui-lo.

Equipado com um motor de dois cilindros com 594 centímetros cúbicos, debita apenas 23 cv e 39 Nm, passados às rodas traseiras por uma caixa manual de quatro velocidades.

A Polski Fiat, que construiu o modelo em Tychy entre 1973 e 2000, foi comprada pela Fiat em 1992. A fábrica ainda está em pleno funcionamento, sendo uma das instalações onde são fabricados o Fiat 500 e o Lancia Ypsilon.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?