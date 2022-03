Abarth 595 e 695 renovados com 'packs' personalizados

Prestes a celebrar 73 anos de vida, a marca do escorpião lançou esta terça-feira as novas gamas Abarth 595 e 695.

Agora disponível nas variantes com e sem capota, ambos os modelos reforçam o ADN da insígnia italiana, com o Abarth 595 de 165 cv e o Abarth 695 com 180 cv.

A complementar cada um dos modelos estão quatro pacotes de personalização, para responder aos gostos de cada condutor.

Os packs 595 Turismo e 695 Turismo estão mais focado num estilo sofisticado, enquanto os packs F595 e 695 Competizione enfatizam o desempenho em estrada.

Foram ainda criados sete pacotes de conteúdo para tornar ainda mais abrangente qualquer um dos desportivos.

Exclusivo do Abarth 695 é o pacote Racing Style com o Spoiler ad Assetto Variabile, ajustável a 12 posições e com inclinação variável dos 0° aos 60°.

O aumento do peso descendente resulta numa maior estabilidade em curva e numa maior capacidade de resposta do desportivo em secções mistas.

Quando inclinada na posição máxima, a asa traseira aumenta a carga aerodinâmica até 42 quilos aos 200 km/hora.

Dinamismo superior

O coração do novo Abarth 595 é o bloco 1.4 T-jet Euro 6D Final de 165 cv e 230 Nm, equipado com um turbo-compressor Garrett com uma compressão geométrica de 9:1.

Esta combinação proporciona uma velocidade máxima de 218 km/hora e uma aceleração em apenas 7,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, e 7,8 segundos dos 80 aos 120 km/hora.

A ele está associado uma caixa manual de cinco velocidades ou opcionalmente, uma transmissão automática de cinco relações com patilhas no volante.

O pacote 595 Turismo introduz capas dos retrovisores em cromado acetinado, jantes em liga leve Granturismo de 1 7polegadas, e bancos estofados em couro preto ou castanho.

Já o pack F595 tem no sistema de escape Record Monza Sovrapposto o seu principal ponto de destaque.

Com uma nova configuração e quatro saídas verticalmente sobrepostas, a válvula de escape é controlada através do botão Scorpion no volante para intensificar ou diminuir o som.

O pacote é ainda constituído pela suspensão Koni à frente, um painel frontal em preto mate, jantes em liga leve de 17 polegadas e o logótipo F595 que presta homenagem à Fórmula 4.

Mais exclusividade

Já o Abarth 695 mantém o bloco 1.4 T-jet mas com 180 cv de potência e 250 Nm, para uma velocidade máxima de 225 km/hora, e 6,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Face ao equipamento já presente no Abarth 595, acrescenta elementos como os bancos Sabelt Fabric, interiores em cinza mate e jantes especiais em liga leve de 17 polegadas.

O pack 695 Turismo reforça ainda a qualidade de vida a bordo com os bancos em couro em preto ou castanho, e o tabliê em Alcantara estofada, assim como o tecto de abrir em vidro.

O pack 695 Competizione, para além do escape Record Monza Sovrapposto, propõe o diferencial autoblocante mecânico, ou a caixa de velocidades sequencial robotizada com patilhas de volante.

