Nissan Qashqai e-Power: um híbrido que mais parece um 'eléctrico'

Se o novo Nissan Qashqai já tinha deixado boas impressões nas duas versões mild hybrid a gasolina, a variante e-Power promete revolucionar o conceito.

A inovadora motorização 100% híbrida é o passo tecnologicamente mais avançado na terceira geração do crossover que chegará ao mercado no final do Verão.

Como explica a insígnia nipónica, o Nissan Qashqai e-Power oferece uma "óptima eficiência de consumo com o prazer de condução de um 'eléctrico' ".

E tudo é conseguido pela aliança de uma bateria avançada a um motor de combustão com taxa de compressão variável que opera como um gerador.

Os consumos são prometedores: 5,3 litros a cada centena de quilómetros e 119 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Gasolina ou eléctrico?

O sistema motriz do Qashqai e-Power tem uma bateria de alta potência, e um motor turbo-comprimido a gasolina de 1.5 litros e três cilindros com 156 cv.

O bloco térmico gera a electricidade que alimenta a bateria através de um inversor, que por sua vez dá força ao motor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 330 Nm.

O que distingue esta motorização é o facto de o propulsor eléctrico ser a única fonte de energia para a tracção, com a resposta à aceleração a ser instantânea e linear.

Nas desacelerações e nas travagens, a energia cinética é recuperada para carregar a bateria, com óbvios ganhos na optimização da sua eficiência.

Já a taxa de compressão variável do motor de combustão interna, entre os 8:1 e os 14:1, permite-lhe ajustar a relação a cada momento, reflectindo-se no desempenho e na economia segundo a carga do propulsor.

Aqueles valores são conseguidos pelo movimento de um actuador que altera o comprimento do curso do pistão segundo a necessidade de potência.

Nas situações em que não é necessária tanta potência, a relação de compressão estará na gama mais alta para optimizar consumos e emissões.

Quando a procura de energia sobe, a é activada uma relação de compressão mais baixa para maximizar a sua potência. transição entre diferentes rácios de compressão é automática, sem qualquer intervenção do condutor.

Embora ainda dependente de homologação, o Nissan Qashqai e-Power anuncia consumos em redor dos 5,3 litros por cada 100 quilómetros, e emissões de dióxido de carbono a baterem nos 119 g/km.

e-Pedal como no Leaf

Como sucede com o Nissan Leaf, o Qashqai e-Power beneficia da tecnologia e-Pedal. As acelerações e travagens no tráfego urbano são feitas apenas com a pressão do pedal do acelerador.

Uma vez activado, o acelerador proporciona a aceleração mas, mal é libertado, o sistema trava o crossover com uma força de 0,2 g.

É o suficiente para reduzir a velocidade e acender as luzes do travão, como se se calcasse o pedal de travagem, mas sem que o veículo pare por completo.

Com chegada prevista aos concessionários no final do Verão, não foram anunciados os preços e os níveis de equipamento do Nissan Qashqai e-Power.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?