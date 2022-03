Kia Sportage estreia-se na electrificação; saiba os preços

Novas motorizações híbrida e híbrida plug-in estreiam-se no novo Kia Sportage que agora chega ao mercado nacional.

Proposto com os níveis de equipamento Drive e Tech, a quinta geração deste SUV arranca nos 28.750 euros na versão térmica a gasolina.

Familiar ambicioso

O Kia Sportage mantém o espírito de SUV familiar, como já acontecia com o modelo que agora substitui.



Mais ambicioso do que nunca, este modelo criado especialmente para o mercado europeu apresenta-se com linhas dinâmicas muito atraentes.

O SUV partilha a mesma plataforma dos Kia Sorento e Hyundai Tucson, chegando aos 4,52 metros de comprimento. A largura fica-se pelos 1,87 metros e a altura nos 1,65, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,68 metros.

A capacidade da bagageira chega aos 591 litros, que cresce até aos 1.780 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Visualmente, tem um novo pára-choques dianteiro e um desenho diferente do pilar C, agora mais largo que levou à eliminação da terceira janela lateral.

Os faróis estão em perfeita sintonia com a grelha do radiador mas são as luzes diurnas, em forma de bumerangue, que realçam a estética frontal.

Atrás, as opções estéticas são mais convencionais, mas sem deixar de realçar a sua robustez na estrada.

O interior segue o design introduzido pelo "eléctrico" Kia EV6, com o tabliê a suportar um ecrã curvo com o painel de instrumentos e o ecrã multimédia, ambos de 12,3 polegadas.

Actualizações remotas do software e dos mapas de navegação são uma novidade no SUV, podendo aceder-se a outras funcionalidades através da aplicação Kia Connect para telemóvel.

Um comando rotativo permite seleccionar os modos de condução habituais Eco, Comfort e Sport, a que se soma o Terrain nas versões 4x4 para pisos de lama, neve e areia.

A nova geração do Sportage beneficia, como é óbvio, de todas as tecnologias de apoio à condução.



Cruise control inteligente, condução semi-autónoma de nível 2 e sistemas para evitar colisões em curvas, no estacionamento ou na mudança de faixa fazem parte da oferta.

Estreia na electrificação

A oferta motriz é constituída por um bloco a gasolina 1.6 T-GDi de 150 cv e 250 Nm, bem como por um diesel CRDi de 1.6 litros com 115 cv e 280 Nm. A ambos os motores está aliada uma transmissão manual de seis velocidades.

A principal novidade nesta quinta geração está mesmo na estreia de grupos motopropulsores electrificados.

A variante 100% híbrida baseia-se no motor 1.6 T-GDi, mas agora com 180 cv e 265 Nm, auxiliado por um propulsor eléctrico de 44,2 kW (60 cv) e 264 Nm e uma bateria de 1,49 kWh.

A potência combinada chega aos 230 cv e 350 Nm, passada às rodas dianteiras através de uma caixa automática de seis relações

A versão mais potente, como não poderia deixar de ser, é o híbrido plug-in, ao aliar os 179 cv e 265 Nm do bloco 1.6 T-GDi com os 66,9 kW (91 cv) e 304 Nm do propulsor eléctrico.

São 265 cv de potência e 350 Nm de binário máximos, com a bateria de 13,8 kWh a permitir uma autonomia até 70 quilómetros, e consumos em redor dos 1,1 litros/100 km.

O Kia Sportage com motor a gasolina e a variante híbrida chegam aos concessionários em Abril. Já as variantes a gasóleo e híbrida plug-in têm chegada prevista ao nosso país apenas no início do Outono.

Versão Preço (PVP) Preço (Com Campanha) 1.6 T-GDi ISG 6MT Drive 34.650 euros 28.750 euros 1.6 CRDi ISG 6MT Tech 41.200 euros 35.300 euros 1.6 T-GDi 6AT Tech (100% Híbrido) 43.500 euros 36.800 euros 1.6 T-GDi 6AT Tech + SRF (100% Híbrido) 45.000 euros 38.300 euros 1.6 T-GDi 6AT Tech 4WD (Híbrido Plug-In) 47.500 euros 41.800 euros

