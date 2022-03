Citroën C5 Aircross já pode ser encomendado: saiba quanto custa

Revelado na primeira quinzena de Janeiro, o Citroën C5 Aircross já está disponível no nosso país. Com uma postura mais imponente na estrada, o SUV é proposto com motorizações a gasolina e gasóleo, sem esquecer a variante híbrida plug-in.

São seis os níveis de equipamento disponíveis, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 31.162 euros.

Estética rejuvenescida

O Citroën C5 Aircross foi alvo de uma renovação estética exterior e interior, agora que chegou a meio do seu ciclo de vida.

A dianteira, num estilo mais vertical, dá ao SUV a impressão de ser mais largo, embora as dimensões sejam as mesmas da anterior versão.

O interior revela o salto qualitativo que o modelo deu, exemplificado no novo tabliê com um ecrã multimédia de dez polegadas, e um painel de instrumentos de 12,3 polegadas.

A consola central também foi modernizada e tornou-se mais eficiente ao dispor os comandos de uma forma mais ergonómica.

Destaque ainda para a nova geração de bancos Advanced Comfort, que tinham sido introduzidos previamente nos C4 e C5 X.

Três motorizações

O Citroën C5 Aircross mantém as mesmas motorizações da versão que agora substitui. Na gasolina, é o motor PureTech de 1.2 litros e 130 cv a abrir a porta de entrada na gama. A ele pode ser associado uma caixa manual de seis velocidades ou automática de oito relações.

As mesmas transmissões equipam a variante a gasóleo, equipada com o bloco 1.5 BlueHDi de 130 cv.

A variante híbrida plug-in é composta por um bloco a gasolina PureTech de 1.6 litros e 180 cv e um motor eléctrico de 80 kW (109 cv).

Os 225 cv de potência e 320 Nm de binário combinados são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática de oito velocidades.

A bateria de 13,2 kWh, concebida para uma autonomia até 55 quilómetros, pode ser recarregada em duas horas através de uma wallbox de 7,4 kW.

Seis níveis de equipamento

O SUV é proposto no nosso país em seis níveis de equipamento para as versões com motores térmicos, enquanto o híbrido plug-in dispõe de cinco.

No nível Live Pack, que dá entrada à gama, destaca-se o ecrã táctil multimédia de oito polegadas. A ele soma-se o Pack Safety, com regulador e limitador de velocidade, assistente de manutenção na faixa de rodagem e travagem de emergência automática.

O nível Feel conta com os bancos Advanced Comfort, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e climatização automática bizona.

É ainda equipado com jantes Swirl em liga leve de 18 polegadas, saídas de escape com acabamento cromado, e novos farolins luzes diurnas em LED.

A variante Hybrid Feel acrescenta o acesso e arranque mãos-livres, e ajuda ao estacionamento dianteiro. Também ganha câmara de marcha-atrás com visão Top Rear, cabo eléctrico modo 2, carregador embarcado de 3,7 kW, Pack Safety 2 e retrovisor com LED a indicar a condução em modo eléctrico.

À versão Feel Pack são acrescentados jantes Pulsar em liga leve de 18 polegadas com acabamento brilhante de dois tons e bancos Advanced Comfort de segunda geração.

Câmara de marcha-atrás Top Rear Vision, acesso e arranque mãos-livres, luzes de nevoeiro com iluminação estática lateral e retrovisores exteriores eléctricos também fazem parte deste nível de equipamento.

O nível Hybrid Feel Pack acrescenta às versões anteriores o My Citroën Drive com ecrã táctil de dez polegadas e sistema de navegação.

Estes elementos formam o conjunto completo de especificações Hybrid que se encontram nos níveis C-Series, Shine e Shine Pack.

A série especial C-Series, posicionada entre as versões Feel Pack e Shine, possui o My Citroën Drive no ecrã táctil de dez polegadas com navegação. Conta ainda com o Pack Safety e o pacote Anodized Bronze, cor exclusiva deste nível.

A versão Shine destaca-se pelo ambiente interior Urban Black (combinação de tecido Alcantara Grafite e tecido com efeito couro) e pelas barras de tejadilho em preto brilhante.

Soma ainda o Pack Drive Assist que inclui reconhecimento alargado de sinais de trânsito, comutação automática de luzes, e regulador de velocidade adaptativo com função Stop & Go se equipado com caixa automática.

A versão Shine Pack completa a gama com o novo ambiente Metropolitan Black e as jantes Art em liga leve de 19 polegadas em Glossy Black ou Full Black.

Dispõe ainda de regulação eléctrica do banco do condutor, que é aquecido como o do "pendura", e do sistema de condução semi-autónoma de nível 2 Highway Driver Assist.

Motores Live Pack Feel Feel Pack C-Series Shine Shine Pack 1.2 PureTech CVM6 31.162 € 31.912 € 33.762 € 34.562 € 36.202 € 37.052 € 1.2 PureTech EAT8 ---------- 35.492 € 37.342 € 38.142 € 39.822 € 40.672 € 1.5 Blue HDi CVM6 34.857 € 35.677 € 37.457 € 38.257 € 39.737 € 40.587 € 1.5 Blue HDi EAT8 ---------- 38.632 € 40.482 € 41.282 € 42.962 € 43.812 € Hybrid 225 EAT8 ---------- 43.367 € 45.517 € 46.017 € 47.697 € 48.347 €

