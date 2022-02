BMW Série 2 Active Tourer já chegou: saiba quanto custa

Foi apresentado há quatro meses mas só agora abrem as encomendas no nosso país para o BMW Série 2 Active Tourer. Já na segunda geração, o monovolume é proposto com duas motorizações a gasolina e uma a gasóleo.

A entrada na gama faz-se com o BMW 218i, equipado com um bloco turbo de 1.5 litros e três cilindros, com 136 cv e 230 Nm.

Segue-se o BMW 220i, equipado com o mesmo motor, mas capaz de debitar 156 cv e 240 Nm.



A ele está associado um sistema mild hybrid de 48 volt, com o motor eléctrico integrado na transmissão automática de sete relações a dar um impulso suplementar de 19 cv e 55 Nm.

Já o BMW 218d, com um bloco turbodiesel de 2.0 litros e quatro cilindros, é proposto com 150 cv e 360 Nm.

Numa fase posterior, chegará o BMW 223i com um motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, aliado a um sistema mild hybrid de 48 volt.

Os 218 cv de potência já incluem os mesmos 19 cv impulsionados pelo motor eléctrico, levando o monovolume dos zero aos 100 km/hora em sete segundos.

A gama será alargada no Verão com duas variantes híbridas plug-in, onde será estreada a quinta geração do sistema BMW eDrive, para maior dinamismo e autonomia eléctrica.

Versão Preço BMW 218i Active Tourer 37.100 euros BMW 220i Active Tourer 38.100 euros BMW 218d Active Tourer 43.300 euros

