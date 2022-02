Pirelli actualiza gama Scorpion exclusiva para SUVs

A Pirelli revelou esta quinta-feira, num evento online, a nova família de pneus Scorpion dedicada em exclusivo ao segmento de SUVs.

Os pneumáticos foram desenvolvidos especificamente para responder às necessidades daqueles modelos. Na sua concepção foram tidas em conta a dinâmica de condução, o peso superior e o centro de gravidade mais elevado.

A complementar a gama Scorpion estão três pneus: Scorpion para o Verão e Scorpion Winter 2 para o Inverno, ao qual é acrescentado o Scorpion All Season SF2 para todas as estações.

A gama foi desenvolvida segundo a abordagem Eco-Safety da Pirelli, que combina um baixo impacto ambiental, com menor ruído e resistência ao rolamento e maior durabilidade.

Os desempenhos também foram melhorados ao permitirem travagens mais curtas, maior aderência ao piso, melhor estabilidade do veículo e menor risco de aquaplanagem.

A gama, de acordo com a fabricante, também é mais eficiente no que toca à redução do consumo de combustível ou de bateria, caso equipem viaturas eléctricas.

O Scorpion para o Verão é proposto em 26 tamanhos, de 18 a 21 polegadas, e conta com mais de 48 homologações, das quais mais de 75% pertencem a veículos eléctricos.

Todas as opções deste modelo estão nas classes A e B da etiqueta europeia quanto à resistência ao rolamento e à travagem em piso molhado.

Já o Scorpion All Season SF2, apropriado para todas as estações do ano, está disponível em 33 tamanhos de 17 e 21 polegadas.

A banda de rodagem direccional tem sulcos proeminentes em forma de V, que retêm a neve, melhorando o controlo do veículo.

São ainda capazes de repelir a água com mais eficácia em pisos molhados, para evitar situações repentinas de aquaplanagem.

Por fim, o Scorpion Winter 2 herda as inovações já presentes no seu equivalente da linha Cinturato, mas com as devidas alterações para se adaptar aos SUVs

Graças a uma estrutura 3D na banda de rodagem, com lamelas de geometria variável capazes de se expandirem, a área de contacto de contacto com o solo é aumentada.

Esta tecnologia permite-lhe funcionar com mais eficácia em pisos secos e molhados, ou com neve, mesmo quando já possui algum desgaste.

Os blocos da banda de rodagem são também maiores e mais reforçados do que as opções da família Cinturato, para maior aderência, e capacidade de condução e travagem.

Para este modelo não foram ainda revelados os tamanhos e as medidas das rodas a que se destinam.

