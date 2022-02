Porsche: uma carta de amor ao V8 no Dia dos Namorados

Se a Porsche ficou reconhecida pelos seus motores de seis cilindros, também é verdade que a insígnia germânica criou soberbos blocos V8.

Para celebrar o Dia dos Namorados a preceito, e festejar os 45 anos daquele motor estreado no 928 dos anos 70, a Porsche lançou um vídeo especial que é também uma carta de amor.

Só já no novo milénio é que aquele bloco voltou a dar vida a um Porsche, exemplicado no Cayenne, seguido do RS Spyder que correu na American Le Mans Series (ALMS).

Seguiu-se o Posche Panamera, no início da última década, para, três anos mais tarde, juntar-se aos dois motores eléctricos do 918 Spyder.

Actualmente, o V8 equipa super desportivos tão distintos como o Cayenne e o Panamera, a que se juntará em breve o protótipo híbrido para as provas de resistência na categoria LMDh.

