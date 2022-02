Opel Astra quase a chegar: produção em Rüsselsheim já arrancou

Começou oficialmente esta quinta-feira a produção do novo Opel Astra, pedra angular na estratégia de electrificação da marca alemã.

O modelo de cinco portas, do qual já foram produzidos 500 unidades, chega ao mercado esta Primavera, incluindo a versão híbrida plug-in. A variante 100% eléctrica, que irá completar a gama, só será lançado no próximo ano.

E foi com pompa e circunstância que Uwe Hochgeschurtz, presidente da Opel, recebeu na fábrica de Rüsselsheim o primeiro-ministro Volker Bouffier, e o ministro da economia Tarek Al-Wazir, do estado federado de Hesse, assim como o presidente Udo Bausch da câmara de Rüsselsheim.

"O novo Astra foi desenvolvido com amor e dedicação até ao mais pequeno detalhe. Foi, também, o primeiro modelo que apresentei quando assumi o cargo de CEO da Opel, pelo que tenho, obviamente, uma ligação especial com este best-seller do segmento compacto", disse Uwe Hochgeschurtz.

As expectativas sobre o sucesso deste modelo são elevadas para a insígnia germânica que agora integra o grupo Stellantis.

Nesta afirmação do design alemão, tem na dianteira dinâmica, baptizada como Opel Vizor, o seu elemento exterior mais distinto.

A nível tecnológico, dispõe de um conjunto de inovações que antes só se encontravam em modelos de segmentos superiores.

A bordo, destaca-se o Pure Panel 100% digital, onde estão as principais operações, a substituir quase em definitivo os comandos analógicos.

Só configurações importantes como o controlo da climatização ainda podem ser seleccionadas directamente através de alguns interruptores físicos.

O condutor é ainda apoiado por um conjunto de sistemas opcionais de assistência de última geração, que vão desde o visor head-up até ao sistema IntelliVision, que permite a visão a 360 graus no ecrã multimédia.

As encomendas para o Opel Asta já abriram no nosso país, com o preço de entrada na gama a arrancar nos 25.600 euros.

