Super Bowl: Arnold Schwarzenegger é Zeus no anúncio do BMW iX

Será um dos anúncios que, de certeza, irão fazer a diferença num dos intervalos da final da liga de futebol americano.

A BMW vai apresentar no domingo à noite um novo anúncio que terá como base o novíssimo iX 100% eléctrico.

E, nada melhor para mostrar as capacidade do que SUV do que ter os dois principais deuses da mitologia grega a apresentá-lo.

Arnold Schwarzenegger dá a cara por Zeus, e Salma Hayek interpreta Hera neste regresso da insígnia alemã à Super Bowl.

