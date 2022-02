Poderosa: já se sabe a data de estreia da Ford Ranger Raptor

Uma Ford Ranger Raptor fortemente camuflada anuncia a estreia da pick-up cheia de músculo para 22 de Fevereiro, desenvolvida pela divisão Ford Performance.

A apresentação será feita por via virtual, através do canal Youtube da For Europa, mas a carrinha já tem um pequeno vídeo para mostrar as suas valências fora de estrada.

Mesmo camuflada, percebem-se guarda-lamas mais largos do que a Ranger convencional para albergar pneus de maior dimensão, e uma maior distância ao solo.

A grelha e o capô também são diferentes, bem como os pára-choques a incluírem faros de nevoeiro, com a parte inferior da carroçaria a ganhar mais elementos de protecção.

À partida, a nova Ranger Raptor será alimentada por um bloco V6 EcoBoost turboalimentado. Fica por saber se será o biturbo de 2.7 litros biturbo já presente no Ford Bronco ou o V6 turbo de 3.0 litros do Ford Explorer.

A variante mais poderosa da gama está concebida para um maior desempenho na estrada e no off-road, graças a uma suspensão recalibrada com maior capacidade de amortecimento.

