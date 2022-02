Alfa Romeo Tonale: um SUV em busca da perfeição

É o primeiro modelo electrificado da marca e um dos modelos com que conta revitalizar a sua oferta automóvel.

O Alfa Romeo Tonale, apresentado esta terça-feira depois de vários adiamentos, não foge ao protótipo apresentado em 2019 no salão automóvel de Genebra.

SUV com aspirações premium

Compacto nas suas linhas, este SUV com aspirações premium é uma verdadeira "metaformose", nas palavras da insígnia italiana, para recuperar as suas vendas na Europa.

São 4,53 metros de comprimento por 1,84 de largura e 1,60 metros de altura, o que o posicionam imediatamente abaixo do Stelvio.

Apoiado nas famosas jantes em forma de "disco" de telefone, que podem ir de 17 a 20 polegadas, o Tonale ostenta uma linha que parte da traseira para se unir à grelha frontal.

Sobre a porta da bagageira está, a toda a largura, uma faixa luminosa a unir os farolins, apenas "interrompida" pelo símbolo da marca, com a inscrição Tonale logo abaixo.

As laterais destacam-se pela sua prolongada curva abaixo da linha de cintura, denominada GT Line, a definir a atitude dinâmica do SUV quando visto de perfil.

À frente, percebe-se uma nova grelha "flutuante", com a área inferior dividida por duas entradas de ar no pára-choques para formar o famoso "trilobo" dos modelos da marca.

Os faróis full LED, divididos em três blocos com geometria 3D, inspiram-se no desenho do Alfa Romeo SZ Zagato ou mesmo no concept car Proteo.

Passado e modernidade aliados

Onde o Tonale difere do protótipo é dentro do habitáculo, com vários detalhes a reflectirem o passado da insígnia, mas com um design virado para a modernidade.

Destacam-se o painel de instrumentos "telescópico" de 12,3 polegadas focado no condutor, e o ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas com widgets semelhantes aos telemóveis.

O sistema operativo Android que o equipa admite conectividade 4G e actualizações por via remota, além de contar com o assistente virtual Alexa da Amazon e do Alfa Connect Services.

O ambiente desportivo é transmitido pelos acabamentos em alumínio, a destacarem-se nos revestimentos em pele e Alcantara, apontados a uma clientela jovem e cosmopolita.

O volante compacto é também embelezado pelas patilhas em alumínio para controlar as engrenagens da caixa de velocidades.

Os sistemas de segurança activa e apoio ao condutor acompanham tecnologicamente os seus principais concorrentes, com realce para a condução semi-autónoma de nível 2.

Cruise control adaptativo, manutenção na faixa de rodagem e reconhecimento de sinais de trânsito são algumas das suas valências.

Num exclusivo mundial, o Tonale é o primeiro automóvel no mercado equipado com um certificado digital NFT (token não fungível).

É nele que são registados todos os dados do SUV mal sai da linha de montagem, incluindo os históricos de revisões, anomalias e até acidentes, protegendo, assim, o seu valor residual.

Hibridação total

Montado sobre a mesma plataforma do Jeep Compass, o Tonale conta com acertos específicos no chassis, direcção e suspensão.

A utilização desta base permitiu a introdução de uma mecânica electrificada, que é inédita na Alfa Romeo.

As versões puramente híbridas contam com um bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros, combinado com um sistema de 48 volt e dois motores eléctricos.

O primeiro é um motor-gerador ligado por correia ao motor térmico, em substituição do tradicional motor de arranque.

O segundo, com 15 kW (20 cv) de potência e 55 Nm de binário está integrado na caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

A entrada na gama faz-se com a versão de 130 cv e 240 Nm, com a variante mais potente de 160 cv a beneficiar de um turbo de geometria variável, que é uma estreia num modelo do grupo Stellantis.

O Tonale mais palpitante, no entanto, será a variante híbrida plug-in com tracção integral, graças à ligação do bloco eléctrico ao eixo traseiro e do térmico às rodas dianteiras.

A potência combinada de 275 cv é obtida a partir dos 180 cv do motor de 1.3 litros e dos 90 kW (122 cv) do propulsor eléctrico, alimentado por uma bateria de 15,5 kWh.

Em termos de prestações, cumpre os zero aos 100 km/hora em 6,2 segundos, com a transmissão automática de seis relações a dispor de conversor de binário.

A autonomia ronda os 60 quilómetros em estrada aberta, subindo até aos 80 quilómetros em condução urbana. Através de um carregador de 7,4 kW, bastam 2h30 para a bateria ser carregada em pleno.

Para completar a gama de propulsores, vai estar disponível um novo motor diesel de 1.6 litros, com 130 cv e 320 Nm.

A esse bloco está acoplada uma transmissão automática de dupla embraiagem TCT de seis velocidades, a passar potência e binário ao eixo dianteiro.

O Alfa Romeo Tonale tem chegada prevista ao mercado nacional no início do Verão mas os preços de cada uma das versões ainda não foram revelados.

