Baterias usadas do Nissan Leaf ganham segunda vida

É uma preocupação ambiental que está na ordem do dia: que uso dar às baterias eléctricas dos automóveis quando elas chegam ao fim do seu ciclo de vida?

Tome-se como exemplo a East Japan Railway Company (JR East), um dos principais operadores de caminhos-de-ferro do Japão.

A empresa ferroviária está a testar baterias reutilizadas do Nissan Leaf para operar os dispositivos de travessias ferroviárias.

Essas unidades de alimentação de emergência são usadas para garantir o funcionamento correcto em todos os momentos, como em manutenções programadas e falhas temporárias de energia.

Alimentados por pilhas de ácido e chumbo, esses dispositivos começaram a ser substituídos pela JR East, no ano passado, por baterias de segunda vida do "eléctrico" da Nissan.

A primeira instalação foi feita na passagem de nível de Atago, na linha Joban, na província de Fukushima.



A bateria de iões de lítio do Nissan Leaf retém 60 a 80% da sua capacidade de armazenamento de electricidade no final do seu ciclo de vida.

A reutilização da energia restante pode, assim, ser redireccionada para funções como baterias de substituição de outros automóveis ou baterias estacionárias.

A 4R Energy Corporation é o parceiro da Nissan na reutilização de baterias, de maneira a reduzir as emissões de dióxido de carbono e o uso de recursos raros associados à construção, de raiz, de uma novo equipamento.

