Volvo XC40 bate recorde de vendas

O Volvo XC40 bateu novo recorde de vendas da marca sueca, ao vender 201.037 unidades em todo o mundo em 2021.

O SUV tornou-se, assim, o segundo modelo na história da Volvo Cars a ultrapassar as 200.000 unidades vendidas num único ano.

Lançado em 2018, o XC40 representa a entrada da marca sueca no segmento dos SUV compactos, e assinala também a entrada da Volvo na electrificação total da sua gama.



O troféu Car of the Year, conquistado pela primeira vez pela insígnia automóvel no início desse ano, reflectiu de imediato o seu sucesso.

O XC40 foi o primeiro modelo da Volvo construído sobre a nova plataforma CMA (Compact Modular Architecture).



Espaço, funcionalidade e personalização, assim como segurança e infoentretenimento esteve no centro do desenvolvimento do SUV.

Em 2021, chegou ao nosso país o XC40 Recharge, primeiro modelo 100% electrificado da Volvo. O lançamento incidiu inicialmente na variante Twin Engine, para depois ser complementado com a versão com apenas um motor eléctrico.

Esta última proposta arranca nos 47.350 euros, com o preço já a incluir os contratos de serviço, seguro e extensão de garantia.

